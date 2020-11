Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio stampa Teatro Nuovo

Aggiornamento rimborsi/donazione “Momenti di trascurabile infelicità” previsto per il 20 marzo 2020

A seguito dell’ordinanza del 13 novembre del Ministro della Salute che ha inserito l’Emilia-Romagna tra le Regioni in zona arancione con la conseguente impossibilità di spostarsi dal proprio Comune oltre che dalla propria Regione, chi ha acquistato i titoli di accesso presso la biglietteria del Teatro e avesse deciso di non donare l’importo del proprio biglietto a sostegno del Teatro Nuovo di Ferrara bensì di richiedere il rimborso, ma per questi motivi si trova impossibilitato a recarsi allo sportello per riceverlo, deve rivolgersi all’ufficio biglietteria ed inviare scansione o foto del/dei proprio/i biglietto/i ed accordarsi per il relativo rimborso. Di seguito i contatti:

Email: biglietteria@teatronuovoferrara.com

Tel: 0532-1862055

Whatsapp: 3463674215

Si ricorda che le richieste di rimborso dei biglietti acquistati per questa data dovranno essere avanzate entro e non oltre il 05 dicembre 2020 e dovranno seguire le seguenti procedure:

– Coloro che hanno acquistato i biglietti online devono rivolgersi direttamente al portale online.

– Coloro che hanno acquistato presso punti vendita Vivaticket e/o Ticketone autorizzati dovranno recarsi nel medesimo luogo d’acquisto (presentando il biglietto originale).

– Coloro che hanno acquistato presso la biglietteria del Teatro, possono presentarsi negli orari di apertura dello sportello (con il biglietto originale).

Chi invece avesse deciso di donare l’importo del proprio biglietto al Teatro Nuovo di Ferrara, è pregato di esprimere questa sua volontà inviando una mail con foto o scansione dello stesso all’indirizzo biglietteria@teatronuovoferrara.com.

Per maggiori info: www.teatronuovoferrara.com

