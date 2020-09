Tentativo di phishing attraverso una pagina social falsa dell’Apollo la direzione avvisa i clienti e prepara la denuncia

Tempo di lettura: 3 minuti

Da: Ufficio Stampa Apollo Cinepark

“Esprimiamo tutti un profondo disappunto per una vicenda tanto deplorevole.” Con queste parole Simona Salustro, a nome di tutto lo staff del Cinema Apollo, ha commentato il tentativo di truffa perpetrato ai clienti del Multisala di via del Carbone da ignoti attraverso una pagina fake di Facebook, che sarà oggetto di una denuncia alle autorità competenti nelle prossime ore.

I fatti risalgono a pochi giorni fa: l’8 settembre un cliente ha segnalato agli operatori del cinema l’esistenza di una pagina facebook dell’Apollo falsa, copiata nelle grafiche e in alcune foto dalla pagina originale, sulla quale era stato pubblicizzato un concorso per vincere degli omaggi (biglietti, pop corn e bibite). Per partecipare sarebbe bastato lasciare un emoticon nei commenti del post. Fatto questo, secondo quanto raccontato dal malcapitato, dall’amministratore della pagina fake arrivava un messaggio privato che avvisava i clienti di aver vinto, chiedendo quindi i dati personali per il ritiro del premio.

A questo punto l’uomo si è insospettito e ha preso contatti con lo staff del Cinema per raccontare quanto accaduto: immediatamente è stata fatta una verifica dei canali social e riscontrato il problema. “Abbiamo subito segnalato il tentativo di truffa ai nostri followers attraverso i canali social, che abbiamo ritenuto essere il mezzo più efficace per arrivare a tutto il pubblico, e purtroppo in molti ci hanno risposto di esserci cascati. -ha un operatrice dell’Apollo- Qualcuno sarebbe arrivato anche in fondo alla procedura per ottenere il fantomatico premio, raccontando che ad un certo punto viene fatta proposta di acquisto di un abbonamento al costo di 24 euro, con pagamento tramite carta di credito. Per fortuna, con il nostro pubblico abbiamo un consolidato rapporto di fiducia e tutti sanno che non chiediamo dati personali né pagamenti on line, se non attraverso piattaforma di prenotazione da noi utilizzata.”

Nel frattempo, gli stessi operatori hanno riscontrato che sono già diversi i cinema in Italia che si sono trovati la pagina Facebook duplicata e utilizzata per un tentativo di phishing ai danni dei propri clienti con la stessa metodologia e da parte dei quali sono già partite denunce alla polizia postale. “Crediamo nel potere dei social media e continueremo a lavorare alacremente affinché le pagine dei nostri cinema siano sempre più sicure e performanti, mettendo in atto tutte le azioni a nostra tutela per fare in modo che questi episodi non accadano più.” ha assicurato la Salustro.

