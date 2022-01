TERNA: AUTORIZZATA NUOVA LINEA IN CAVO INTERRATO TRA VENETO ED EMILIA ROMAGNA.

Tempo di lettura: 2 minuti

Roma, 12 gennaio 2022 – Il Ministero della Transizione ecologica ha autorizzato il nuovo collegamento elettrico previsto da Terna tra la Stazione Elettrica di Adria Sud in Veneto e la Cabina Primaria Ariano in Emilia-Romagna.

La linea, della lunghezza di 18 km completamente in cavo interrato, con ridotto impatto paesaggistico, attraverserà i comuni di Adria, Taglio di Po, Ariano nel Polesine in provincia di Rovigo e Mesola in provincia di Ferrara. Il progetto complessivo prevede, inoltre, l’adeguamento dell’esistente stazione elettrica Adria Sud con l’installazione di nuovi componenti.

L’intervento, per cui Terna investirà 31 milioni di euro, aumenterà la magliatura della rete locale e contribuirà a superare le attuali limitazioni di esercizio rendendo più efficiente e sostenibile il servizio di trasmissione dell’energia nell’area a confine tra le due regioni. Il collegamento in cavo sarà realizzato con isolamento in XLPE, tecnologia avanzata che necessita di minore manutenzione. Nei prossimi mesi saranno avviate la progettazione esecutiva e tutte le attività propedeutiche alla realizzazione dell’opera.

Terna, che a livello regionale gestisce 4800 km di linee in alta e altissima tensione e 67 stazioni elettriche, nell’ambito del Piano Industriale 2021-2025 “Driving Energy”, investirà in Emilia- Romagna circa 240 milioni di euro per lo sviluppo e la resilienza della rete elettrica regionale, in funzione della transizione energetica di cui l’azienda è protagonista. Il piano di interventi previsto coinvolgerà 60 imprese e oltre 280 addetti alle lavorazioni.

