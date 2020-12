Tempo di lettura: 4 minuti

Da: Francesca Gallini

CSV TERRE ESTENSI: ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO

Riconfermati alla guida di CSV Terre Estensi per i prossimi tre anni il presidente Alberto Caldana, Associazione Porta Aperta di Modena, e la vicepresidente Laura Roncagli, Associazione Dammi la Mano di Ferrara. Al loro fianco ci saranno i consiglieri Maria Rosa Bandieri, Sos Mama Formigine (MO), Riccardo Barabani – WWF Ferrara (FE), Domenico Bedin, Viale K (FE), Maurizio Davolio, Auser Modena (MO), Giuseppe Masellis, Associazione Buonanascita onlus (MO), Orsini Monica, Venezuela Viva Onlus (MO), Patrizia Pichierri, PortAmico Odv Portomaggiore (FE), Michele Poli, Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti – Ferrara (FE), Chiara Sapigni, Gruppo di Volontariato Locale Mons. Franceschi (FE), Rita Tartari, Emporio Solidale Il Mantello Ferrara (FE), Rita Vuerreti, Arci Solidarietà Modena (MO).

Sono state 157 le associazioni presenti all’assemblea di votazione dei nuovi organi sociali del Centro di Servizio per il Volontariato Terre Estensi di Ferrara e di Modena, che si è svolta lo scorso 26 novembre, una partecipazione davvero rilevante che è stato un segnale molto bello in questo periodo storico che, come dicono Alberto Caldana e Laura Roncagli, presidente e vicepresidente di CSV Terre Estensi: “Non è stata una sfida semplice. In pochi mesi abbiamo raggiunto un risultato importante, diventando il CSV di un’area vasta che si estende dalla montagna modenese fino ai lidi comacchiesi e siamo riusciti a ripartire così uniti anche durante l’emergenza sanitaria legata al covid-19. L’assemblea dei soci ci ha confermato la fiducia nell’impegno svolto, che ora sarà rafforzato da un nuovo consiglio direttivo costituito da volontari desiderosi di dedicare le loro competenze al CSV. Ci sentiamo tutti molto motivati a dare il meglio di noi stessi, soprattutto in un momento di grande fragilità sociale, dove il volontariato sarà sempre più importante e il CSV rivestirà un ruolo strategico nel mettere in rete le realtà e gli enti del territorio e favorire l’ascolto dei bisogni delle comunità”.

In questi mesi il consiglio direttivo ha operato insieme allo staff degli operatori per realizzare la nuova carta dei servizi di CSV Terre Estensi ed il relativo regolamento, che verranno pubblicati all’inizio del 2021. Anche alla luce dell’emergenza sono stati impostati la programmazione 2021 e il bilancio preventivo, approvati entrambi in sede di assemblea, con un rafforzamento di servizi e iniziative per essere più vicini e a sostegno delle associazioni e dei volontari, all’insegna della coprogettazione, digitalizzazione, comunicazione e sostenibilità.

Durante un’assemblea di sicuro diversa dal solito, in videoconferenza per garantire la sicurezza contro il contagio, con alcuni partecipanti in presenza presso le sedi del CSV con mascherine e divisi in più sale, i rappresentanti delle associazioni socie hanno eletto anche l’Organo di Controllo e la Commissione di Garanzia di CSV Terre Estensi, confermando rispettivamente Antonella Scaglioni, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori sez. Provinciale di Modena e Massimo Maiarelli, AR.CA. Onlus Cento (FE) che opereranno con Vito Rosati, Presidente nominato da OTC Emilia Romagna (Organo Territoriale di Controllo dei CSV), e nella Commissione di Garanzia Cristian Bertacchini Mattioli, Alecrim World Maranello (MO),Pirazzoli Maurizio, Avis Provinciale Modena ODV (MO), Giuliano Tomasi, Associazione socio-culturale e di volontariato Buonincontro Codigoro (FE).

Nel 2020 l’emergenza sanitaria ha comportato difficoltà inedite anche per il volontariato e l’associazionismo dei territori e un impoverimento della popolazione, una situazione spiazzante che ha richiesto al CSV un sostegno flessibile ma anche una riflessione strategica per il futuro. Ora l’obiettivo è arrivare all’accreditamento del nuovo CSV Terre Estensi come CSV delle provincie di Ferrara e di Modena.

