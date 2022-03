Tempo di lettura: 3 minuti

A lato di ciascun campo da baseball c’è un’area isolata dal resto dell’impianto in cui i lanciatori effettuano il riscaldamento: per il pubblico nordamericano è il cosiddetto bullpen, cioè “il recinto dei tori”. Nonostante quest’espressione venga utilizzata da più di un secolo – e precisamente dal dicembre del 1915 – la sua origine è tutt’oggi dibattuta, così come è dibattuto il suo utilizzo.

La teoria più chiacchierata sull’origine del nome bullpen è quella che risale agli ultimi anni del 1800, un’epoca in cui i botteghini degli stadi statunitensi vendevano biglietti extra a prezzo stracciato nei minuti successivi all’inizio della partita. Dato che non c’era più posto sugli spalti, coloro che acquistavano quei biglietti assistevano all’incontro in piedi, stipati in un’area recintata a lato del campo. La somiglianza di quest’immagine con gli allevamenti intensivi di bovini fu colta da gran parte del pubblico del baseball; così, non appena quell’area venne recintata e adibita al riscaldamento dei lanciatori, assunse il nome di bullpen.

Un’altra ipotesi è quella che coinvolge i cartelloni pubblicitari delle sigarette più in voga nella seconda metà del 1800, cioè le Bull Duhram, il cui simbolo – com’è intuibile dal nome dell’azienda – era un toro. Ebbene, quel toro campeggiava un po’ ovunque all’interno degli stadi statunitensi, e in particolare nelle vicinanze dell’area in cui si allenavano i lanciatori. Ciò ispirò i tifosi dell’epoca nel dare un nome a quello spazio.

Un’ulteriore ipotesi l’ha fornita il cronista Jon Miller, voce ufficiale dei San Francisco Giants dal 1997. Miller sostiene che il nome bullpen sia da attribuire a un vero e proprio allevamento di tori, situato nelle immediate vicinanze del primo campo da gioco degli stessi Giants: lo storico Polo Grounds di New York, città in cui fu fondata la franchigia.

Sta di fatto che, mentre il dibattito sull’origine è ben lontano dal giungere a una conclusione, qualche mese fa l’espressione bullpen è stata messa in discussione dalla PETA, la principale associazione statunitense a sostegno dei diritti degli animali. Quest’ultima, infatti, ha proposto alla MLB di sostituire bullpen con un più generico e apparentemente neutro arm barn, eliminando così qualsiasi possibile riferimento agli allevamenti intensivi di bovini.

“Bullpen” refers to the area of a “bull’s pen” where bulls are held before they are slaughtered—it’s a word with speciesist roots & we can do better than that.

Switching to “arm barn” would be a home run for baseball fans, players, and animals 💪⚾️ pic.twitter.com/2FzSpDG9mQ

— PETA (@peta) October 28, 2021