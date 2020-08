Tempo di lettura: 2 minuti

La stagione 2019/20 è giunta all’epilogo. Fare un bilancio di questo campionato è complicato anche perchè la pandemia ha reso la competizione unica nella sua storia. Una cosa è certa: la SPAL cercherà di dimenticare in fretta questa annata conclusasi con la retrocessione nella serie cadetta.

I biancoazzurri sono alla ricerca della prima vittoria post lookdown, con la possibilità di trovarla all’ultima giornata. L’avversaria della SPAL è la Fiorentina del riconfermato Iachini che non ha più nulla da chiedere a questo campionato ma che vuole chiudere al decimo posto, che significherebbe evitare il primo turno di Coppa Italia della prossima stagione. I viola hanno disputato un campionato di alti e bassi che li ha visti riprendersi nelle ultime partite arrivando nella “parte sinistra” della classifica e contro gli estensi non perdono in serie A dalla stagione 1967/68 (0-1 a Ferrara con la rete di Orlando Rozzoni). I ferraresi ormai matematicamente ultimi e con l’attacco peggiore della seria A, hanno in ballo solo il proprio onore.

SPAL – Fiorentina è anche una sfida piena di storia: Aldo Biagiotti e Dante Micheli sono due ex di peso di entrambe le compagini: quest’ultimo ha vinto una Coppa Italia con i viola e segnato 11 reti in serie A con la maglia biancoazzurra. Il campionato della massima serie è finito e si spera che per la SPAL sia solo un arrivederci.

Cover; nella foto la formazione della Spal 1963/64. Dante Micheli è il terzo in piedi da Sx

