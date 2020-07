Tempo di lettura: 2 minuti

La sconfitta pesante subita a Genova fa si che la retrocessione in serie B sia solo una questione di tempo. La matematica non condanna ancora la SPAL ma, a 8 giornate dalla fine della stagione, la salvezza si allontana sempre più.

Per la 31ma giornata l’avversario è l’Udinese, anch’essa coinvolta nella lotta per non retrocedere. SPAL e Udinese, assieme al Brescia, sono le uniche 2 squadre ad aver segnato meno goal delle partite giocate fino ad ora: rispettivamente 23 e 27 reti segnate al fronte di 30 partite giocate. Meno di una a partita.

Nei precedenti tra le due squadre ci sono dei numeri che fanno ben sperare: i biancoazzurri hanno vinto 6 degli 13 scontri in serie A, perdendo 4 volte e pareggiandone 3. La SPAL ha ritrovato la vittoria in serie A, dopo il ritorno nella massima serie nel 2017, proprio contro l’Udinese. Finì 3 a 2 al Paolo Mazza con le reti di Borriello, Lazzari e Rizzo per i ferraresi e di Nuytinck e Théréau per i bianconeri. Come abbiamo visto però, le statistiche lasciano il tempo che trovano di fronte ad una squadra che fatica a ritrovarsi dopo la sosta forzata.

Mai come in questo caso la speranza è l’ultima a morire e la SPAL ha 8 partite davanti a sè per provare a salvarsi. Il sogno non è ancora svanito.

