Tempo di lettura: 2 minuti

Il campionato non poteva ricominciare peggio per i colori biancoazzurri. Il Cagliari espugna Ferrara con un goal di Simeone nel terzo minuto di recupero. Per la quarta volta in stagione la SPAL subisce goal dopo il novantesimo. Ora la salvezza sembra sempre più lontana anche perché domenica 28 giugno il prossimo avversario degli estensi è il Napoli di Gattuso, una delle squadre più in forma di questa ripresa di campionato.

I confronti storici tra le due squadre sono impietosi per la SPAL, che non batte il Napoli in serie A dalla stagione 1962/63, quando al Comunale di Ferrara si impose 4 a 2 contro i partenopei che conclusero la stagione con la retrocessione in serie B.

Rimane tutt’ora l’ultima vittoria della SPAL contro il Napoli in una partita ufficiale. Le due squadre si sono incontrate altre due volte in serie C1 girone B nella stagione 2004/05, quando i napoletani vinsero in casa per 1 a 0 e pareggiarono 0 a 0 al Paolo Mazza.

Il precedente più illustre però risale all’annata 1961/62, non in campionato bensì in Finale di Coppa Italia. La partita si concluse 2 a 1 in favore del Napoli, grazie anche ad una rete segnata da dell’ex Corelli, che castigò la sua ex squadra nonché sua città natale. In quella stagione il Napoli militava nella serie cadetta ed è l’unica squadra della storia della Coppa Italia ad aver vinto il trofeo non giocando in serie A.

Le cose ora sono un po’ cambiate e la SPAL dovrà giocare tutte le carte che ha finché la matematica non la condannerà alla retrocessione. Con Federico nel cuore. Sempre.

