Test sierologici, Marchetti (Lega ER): “Ci risiamo: la giunta fa annunci sulla stampa senza dare indicazioni ai medici di base”

Da: Ufficio Stampa Lega

“Ci risiamo: anche per quanto riguarda i test sierologici, Bonaccini e la sua giunta continuano con la politica degli annunci ai quali non seguono i fatti. La Regione ha, infatti, già annunciato – ma solamente sulla stampa – che anche un privato cittadino potrà sottoporsi al test sierologico, passando dal medico di base che dovrebbe fare prescrizione. Bene, ma c’è un problema: i medici di Medicina generale, non hanno ancora ricevuto indicazioni operative”.

Così il consigliere regionale, vicepresidente commissione Sanità, Daniele Marchetti, che sbotta: “Dopo un persistente e inutile stop and go, prima sì e poi no, sarebbe stato meglio prevedere fin da subito, come da nostra richiesta, l’apertura anche ai privati della possibilità di effettuare i test sierologici. Ora la soluzione è soltanto una: dare quanto prima le indicazioni ai medici di Medicina generale affinché, una volta per tutte, i proclami possano diventare realtà. Certo è che l’errore è già stato commesso e, ancora una volta, a pagare sono stati cittadini e medici di base”.

