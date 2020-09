Tempo di lettura: 2 minuti

Da: USL Ferrara

L’Azienda USL di Ferrara ha reso disponibili nuovi posti per i test sierologici all’Ambulatorio 1 del Punto Prelievi-Settore 3 Cittadella S. Rocco Ferrara dalle 14 alle 18 di Lunedì 7, Martedì 8 e Mercoledì 9 Settembre, prorogabili in caso di ulteriori necessità, per meglio rispondere alle necessità di tutto il personale delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche, private, paritarie e degli istituti di formazione professionale caratterizzato da un contatto diretto con giovani e minori: docenti, dirigenti, educatori, ausiliari, collaboratori operanti nei servizi educativi per l’infanzia pubblici e privati; educatori di sostegno, tutor, conduttori di esperienze laboratoriali operanti nei servizi educativi per l’infanzia, insegnanti, ausiliari, collaboratori, personale operante nei servizi di “pre” e “post” nido/scuola, trasporto scolastico e refezio

La Prenotazione è possibile dalle ore 12 di Giovedì 3 Settembre al link

https://www.ausl.fe.it/gli-ambulatori-riservati-al-personale-scolastico-per-il-test-sierologico-rapido-covid-19

L’esecuzione del test sierologico rapido per la ricerca di anticorpi del virus SARS-CoV-2 per il personale di tutte le scuole pubbliche, statali e non statali, paritarie e private è gratuito e su base volontaria.

Il Numero Verde 800 277 433 è attivo dalle 11 alle 13 dal Lunedì al Venerdì per ulteriori informazioni.

L’accesso al test è effettuato negli ambulatori contattando direttamente i medici di medicina generale oppure con la prenotazione on line al link https://www.ausl.fe.it/gli-ambulatori-riservati-al-personale-scolastico-per-il-test-sierologico-rapido-covid-19 nelle strutture aziendali indicate.

In caso di positività al test, entro 24/48 ore, il Dipartimento di Sanità Pubblica provvede ad effettuare il test molecolare (tampone) e attiva le procedure conseguenti sulla base dell’esito.

Il personale scolastico, docente e non docente, assente dal lavoro nel periodo di tempo intercorrente tra l’esito positivo al test sierologico e l’esito del tampone è formalmente assente per quarantena.

I test sono effettuati sino alla settimana prima dell’inizio delle attività didattiche, comunque prima dell’effettiva entrata in servizio nel caso in cui la persona prenda servizio successivamente all’avvio delle attività didattiche. L’iniziativa -di cui è evidente la rilevante complessità delle procedure- ha la finalità di tutelare la salute dell’intera popolazione scolastica e di sviluppare un importante screening di salute pubblica.

