The Autumn Stoned

Tempo di lettura: < 1 minuto

Un’altra bella settimana se n’è andata, un’altra bella settimana che ci ha dato tante cose stupefacenti e più o meno imprevedibili.

Perché in fondo, chi avrebbe mai pensato che l’autunno sarebbe tornato a farci visita?

Chi avrebbe mai previsto che la Juve ne avrebbe fatta un’altra delle sue?

Chi avrebbe mai ipotizzato che il sì al referendum avrebbe acchiappato il 70%?

Ma soprattutto: chi avrebbe mai immaginato che Mauro Corona avrebbe sbroccato in diretta alla tv di stato dando della gallina a Bianca Berlinguer?

Io certamente no, e sfido chiunque altro a rivendicare le proprie scommesse su questa quaterna fenomenale.

Adesso di settimana ne inizia un’altra e io so già che ci possiamo aspettare anche di meglio, soprattutto in un anno come questo 2020.

Tutto proseguirà regolare, tranquillo proprio come quest’anno.

Buona settimana e cordiali saluti.

The Autumn Stone (The Small Faces, 1969)

