The birth of a nation

Tempo di lettura: < 1 minuto

Come tutti anch’io sono ancora scosso dal problema degli Stati Uniti d’America.

Il problema però – purtroppo – non è il razzismo, il problema sono gli Stati Uniti d’America.

C’è poco da girarci attorno.

Secoli di schifo in un paese fondato sullo schifo non si possono derubricare alla “semplice” voce “razzismo”.

Come europei potremmo e dovremmo stare tutti zitti in quanto complici/cofondatori di quell’abominio, certo.

È evidente però che c’è dell’altro ed è evidente che il bug di quel paese è un bug che proviene da una nave di pazzi bigotti scappati dalla vecchia Inghilterra perché troppo bigotti e rompicoglioni persino per quella vecchia Inghilterra.

Quel bug poi è mutato proprio come uno dei tanti virus che convivono con noi trasformandosi in qualcosa di assai peculiare che attacca anche le vittime stesse di quel bug ma vabbè come europeo forse è meglio se rimango zitto.

Buona settimana.

Theme for an imaginary Native American coup d’état in the Us (Brian Ano, 2020)

Commenta