Tirocini formativi per il settore tecnico-manutentivo

Tempo di lettura: 3 minuti

Da: Organizzatori

Comune di Bondeno

Tirocini formativi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro in risposta della grave crisi occupazionale, che si è aggravata a seguito dell’emergenza COVID-19, con la riduzione di molti contratti precari. Il Comune di Bondeno ha pubblicato un Avviso pubblico per individuare i candidati che saranno in seguito inseriti nel Settore Tecnico del Comune – Servizio Tecnico Manutentivo per svolgere semplici mansioni, in affiancamento al personale operaio del Comune. “In un momento di difficoltà economica e crisi occupazione, molti giovani rischiano di rimanere esclusi o di vedersi negata l’opportunità di fare esperienza”. – spiega il Sindaco f.f. Simone Saletti – “Il tirocinio è uno strumento che consente di socializzare esperienze, conoscere l’ambiente di lavoro, acquisire competenze, familiarizzando con la Pubblica Amministrazione”. Esperimento che – sottolinea il Comune – negli anni ha favorito l’ingresso nel mercato del lavoro di molte persone, in situazione di momentanea difficoltà, nonostante il tirocinio non costituisca un rapporto di lavoro, bensì un’occasione di completare un percorso formativo sul campo, e di orientamento verso una professione futura. Le leggi vigenti prevedono che il Tirocinio di inserimento o reinserimento non abbia una durata superiore di 6 mesi, con il riconoscimento di una indennità di partecipazione di 450,00 euro mensili. Al percorso potranno essere coinvolti Cittadini Italiani o della Comunità Europea, a condizione di non avere già svolto analoghi tirocini per l’Ente ospitante o non aver prestato a scopo lavorativo le stesse mansione per l’Ente, con qualunque forma contrattuale. Inoltre, di non essere già in possesso della qualifica oggetto del Tirocinio. Il profilo professionale richiesto è quello di “Operaio generico” per il Servizio Tecnico Manutentivo, ove presterà le sue prestazioni per il disbrigo di semplici compiti in affiancamento al personale operaio. Tra le attività previste: la pulizia e lo spazzamento delle strade, di parcheggi, spazi pubblici e vicino alle aree ecologiche, la raccolta di fogliame in spazi ed aree pubbliche, lo svuotamento manuale dei cestini, e la manutenzione ordinaria a fianco del personale comunale. Le specifiche per le domande sono a disposizione sul sito del Comune di Bondeno, e le domande stesse potranno essere presentate mediante raccomandata o posta certificata: comune.bondeno@cert.comune.bondeno.fe.it entro e non oltre i 3 giugno 2020. Allegando nella domanda il curriculum vitae e una copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità. La busta contenente la documentazione dovrà riportare la dicitura: “Candidatura Tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo”. Una commissione comunale valuterà requisiti e motivazioni dei candidati. Per Informazioni:

http://www.comune.bondeno.fe.it/3143-attivazione-tirocini-formativi

