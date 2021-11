Torna al Jazz Club il chitarrista Peter Bernstein in quartetto: sabato 13/11 ore 21.00_

Tempo di lettura: 2 minuti

Associazione Culturale Jazz Club Ferrara

Regione Emilia–Romagna, Comune di Ferrara, Endas Emilia-Romagna

Ferrara in Jazz 2021 – 2022 XXIII Edizione

Sabato 13 novembre, ore 21.00

In collaborazione con Bologna Jazz Festival

Peter Bernstein Quartet

Peter Bernstein, chitarra – Sullivan Fortner, pianoforte – Doug Weiss, contrabbasso – Roberto Gatto, batteria

Scocca, sabato 13 novembre (ore 21.00), un imperdibile appuntamento per gli appassionati della sei corde con il quartetto guidato dal chitarrista statunitense Peter Bernstein. La serata è realizzata in collaborazione con Bologna Jazz Festival 2021. Peter Bernstein si è guadagnato un posto in prima fila sulla scena della chitarra jazz newyorkese alla fine degli anni ’80. Da allora ha svolto una intensa attività live e in studio, pubblicando a suo nome una decina di dischi e lavorando come sideman con artisti del calibro di Sonny Rollins, Bobby Hutcherson, George Coleman, Lou Donaldson, Dr. Lonnie Smith, Joshua Redman, Brad Mehldau, Diana Krall e Lee Konitz. Il suo stile garbato, moderno, perfetto per un mainstream raffinato e musicalmente “colto”, ne ha fatto un performer molto stimato e richiesto. Al Torrione Bernstein presenta la non frequente formula di una front line chitarra-pianoforte; dimensione a lui particolarmente congeniale, dato che con un quartetto simile esordì nei primi anni ’90, ed allora il pianista era Brad Mehldau. Anche in questo caso troviamo al piano uno dei trentenni di successo, il pianista Sullivan Fortner. Assieme, Bernstein e Fortner hanno realizzato un disco, What Comes Next, chiaramente ispirato alle riflessioni post lockdown. Completano la formazione Doug Weiss al contrabbasso e una star del jazz italiano

INFORMAZIONI

Per informazioni e prenotazione cena 331 4323840 tutti i giorni dalle ore 12:00 alle ore 22:00

Il Jazz Club Ferrara è un circolo Endas

DOVE

Torrione San Giovanni via Rampari di Belfiore, 167 – 44121 Ferrara. Se si riscontrano difficoltà con dispositivi GPS impostare l’indirizzo Corso Porta Mare, 112 Ferrara.

