Torna Art & Ciocc dal 13 al 16 febbraio

Da: Ascom Ferrara.

Torna a Ferrara l’unico e inimitabile Tour dei Cioccolatieri di ART & CIOCC® – è la settima edizione all’ombra del Castello Estense – il tour di fama nazionale dei più importanti maestri cioccolatieri artigiani, che da giovedì 13 a domenica 16 febbraio,inonderanno di dolcezza la centralissima Piazza Trento e Trieste, con tanti stand con cioccolato di tutti i gusti e di tutte le forme.

“Ferrara si prepara quindi ad aggiudicarsi il titolo della città più romantica d’Italia nel weekend di San Valentino – spiega Roberto Donolato della Mark.Co &Co che organizza l’evento nazionale – facendo innamorare tutti i golosi con le prelibate creazioni dei maestri cioccolatieri di ART&CIOCC. In piazza si potranno degustare le più golose specialità regionali assieme a piccoli e grandi oggetti e sculture di cioccolato: opere d’arte uniche, una vera e propria festa per gli occhi ed il palato senza mai tralasciare salute e benessere”. In tutte le tappe del tour viene rivolta infatti un’attenzione particolare anche alle diverse esigenze e scelte alimentari per cui si potranno trovare cioccolato e dolci senza glutine, bio, vegan, senza zucchero ed il pregiato cioccolato crudo dalle riconosciute proprietà antiage. “Un evento al quale collaboriamo con soddisfazione da ormai sette anni – conferma Davide Urban direttore generale di Ascom Confcommercio Ferrara – una manifestazione di qualità che riesce a coinvolgere persone di ogni età e che si arricchisce ogni anno di qualche elemento di novità, utile a richiamare verso la città flussi turistici e che serve a promuovere l’immagine e la bellezza della nostra città, patrimonio dell’UNESCO”

Tantissime le novità di quest’anno, prima fra tutte il debutto di DiscoCiocc un evento unico tutto da ballare! Venerdì 14 e sabato 15 febbraio a partire dalle 19:00 Piazza Trento e Trieste si trasformerà per una notte in dancefloor con musiche anni ‘70, ‘80 e ’90. Alla consolle il famoso Dj Luciano Gaggia che da 38 anni riempie le piazze e rinomati locali di tutta Italia e non solo. Uno sforzo organizzativo meticoloso e professionale che ha visto Ascom in campo nel supporto tecnico all’organizzazione come ha sottolineato Massimo Ravaioli funzionario Ascom Confcommercio.

Soddisfazione nelle parole degli assessori al Turismo Commercio e Attività Produttive intervenuti in conferenza: “Si tratta di un evento particolarmente importante – sottolineano all’unisono rispettivamente Matteo Fornasini e Angela Travagli – nel quale la nostra Amministrazione crede per due ordini di motivi: da un lato evidenzia l’aspetto della professionalità dei maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia dall’altro analizza gli aspetti nutrizionali e qualitativi del cioccolato. Ringraziamo gli organizzatori perché questo evento ha una doppia matrice culturale e turistico tant’è che l’abbiamo recentemente calendarizzato come appuntamento clou del 2020 nella nostra città nella recente presentazione dell’iniziativa di promozione turistica Ferrara Feel The Event”.

Visto il successo delle scorse edizioni non potranno certo mancare le Lezioni di Cioccolato gratuite! L’esperto maestro cioccolatiere di Perugia Fausto Ercolani offrirà all’interno del suo grande ChocoLab coperto lezioni golose a grandi e piccini, con racconti, giochi ed esperimenti alla scoperta del cosiddetto “cibo degli dei”. Altra novità di quest’anno sempre all’interno del ChocoLab si terranno ogni giorno due workshops con degustazione guidata di cioccolato artigianale della durata di 1h su prenotazione €8 (turni 11-12 e 15-16).

Un evento che “Intende sottolineare il valore nutrizionale della Cioccolata, un autentica eccellenza del made in Italy, sostenendola e promuovendola a tutto tondo e come casa delle imprese – aveva dichiarato a lato della conferenza Paolo Govoni presidente della Camera di Commercio – abbiamo con entusiasmo fornito il nostro patrocinio ad un appuntamento per chi volesse approfondire correttamente l’argomento in tutte le sfumature”. La conferenza, gratuita, si svolgerà venerdì 14 febbraio dalle ore 11 alle 12.30 presso la Sala Conferenze dell’ente camerale di Ferrara (largo Castello 10) dal titolo “Il cioccolato fa bene! Le diverse tipologie ed origini, il profilo nutrizionale ed il consumo consapevole” sarà tenuta da Davide Guarnaccia, biologo esperto in cacao e cioccolato. A seguire “Senza burro..che gusto c’è” La storia del più antico burrificio d’Italia della famiglia Brazzale che dal 1700 interpreta il latte con passione e innovazione a cura dell’esperta Rita Marchesini. L’ente camerale era rappresentato in conferenza dal funzionario Andrea Migliari.

SITO: www.iltourdeicioccolatieri.com FACEBOOK: https://www.facebook.com/arteciocc/

