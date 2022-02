TORNA IL “TALENT ANTIMAFIA #NOI”: APERTE LE ISCRIZIONI

Tempo di lettura: 3 minuti

L’Associazione Antimafia #Noi presenta la terza edizione del “Talent Antimafia”, che si terrà il prossimo 16 luglio 2022. Anche quest’anno #Noi organizzerà un’intera giornata di manifestazioni nei beni confiscati ai clan, facendo rifiorire i territori attraverso la bellezza, la creatività, la cultura e l’arte. Grazie al “Talent Antimafia” l’associazione ha anche l’ambizione di tirare fuori i numerosi talenti presenti in Italia.

Il requisito fondamentale per l’ammissione al Talent dell’Associazione Antimafia #Noi è che qualsiasi pièce, componimento musicale, componimento narrativo/poesia, balletto abbia come tema la lotta alla mafia. Ci si può ispirare dunque a film, testi, musiche già esistenti, oppure creare un inedito, l’importante è che si ispiri allo slogan “No alla Mafia, sì alla legalità”. Il concorso è aperto a singoli o gruppi di qualsiasi età e l’esibizione non dovrà superare i 5 minuti. Si potrà scegliere di gareggiare in una delle quattro sezioni: musica, danza, teatro, narrativa/poesia. Per partecipare occorre inviare il video della propria opera (canzone, balletto, pièce teatrale, componimento narrativo/poesia, ecc.), in allegato all’indirizzo mail noiamanodisarmata@gmail.com, indicando nell’oggetto “IL TALENT DI NOI” e la sezione scelta (se il filmato ha dimensioni eccessive si può utilizzare il servizio di trasferimento file gratuito We Transfer, direttamente da internet). I prodotti dovranno pervenire, alla mail sopraindicata, entro e non oltre l’11 giugno 2022.

Una giuria qualificata valuterà le performance e i tre migliori candidati di ogni categoria potranno partecipare alla finalissima che si terrà il giorno 16 luglio 2022. Il primo classificato riceverà 1000€ (mille/00 euro) e la tessera gratuita dell’Associazione #Noi con cui potrà usufruire di tutte le

agevolazioni previste per i soci.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA MAIL D’ISCRIZIONE

a) Copia del documento d’identità del candidato.

b) Copia del pagamento di euro 10 (a persona) per la partecipazione al concorso da effettuarsi entro e non oltre l’11 giugno 2022 tramite bonifico bancario sul conto corrente dell’associazione Antimafia #Noi, Unicredit Banca IBAN IT06O0200803284000105317775 CAUSALE: Partecipazione Talent Antimafia.

c) Modulo per la privacy firmato e compilato (reperibile al link: https://www.noiassociazioneantimafia.org/wp/wp-content/uploads/2020/08/NOI- Informativa-privacy.pdf).

d) Se l’età del candidato non supera i 18 anni, inviare anche la liberatoria del genitore o tutore, per la partecipazione al concorso e per la presa visione del materiale visivo inviato esclusivamente a uso del “Talent Antimafia” (reperibile al link https://www.noiassociazioneantimafia.org/wp/wp- content/uploads/2020/08/liberatoria_minorenni.pdf). La giuria dell’associazione #Noi si impegna a non divulgare il materiale ricevuto, per nessuna ragione, su alcun mezzo di diffusione. Il materiale sarà usato solo e unicamente per procedere alla selezione. La domanda di partecipazione alla selezione implica l’accettazione del giudizio inappellabile della Commissione Esaminatrice.

Commenta