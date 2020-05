Torna la manifestazione pubblica, seppure con una rappresentanza di forze dell’ordine e associazioni

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Comune di Bondeno

Sarà una cerimonia del 2 giugno dal significato particolare, quella che andrà in scena Martedì a Bondeno. “Torneremo a vivere lo spirito di comunità, seppure saremo in pochi a celebrare questo momento, per le esigenze di tutelare la salute dei presenti, garantendo il distanziamento sociale” – spiega il Sindaco facente funzioni Simone Saletti –. “Nonostante saranno presenti i soli rappresentanti delle varie associazioni sportive e non tutti i giovani che portavamo in piazza negli scorsi anni, sarà come abbracciare idealmente tutti, nella speranza di poter tornare presto a riappropriarci degli spazi pubblici”. Nei giardini di viale Pironi, in cui sorge il monumento denominato “La Madre” e che ricorda il milite ignoto della Prima Guerra Mondiale, il Sindaco Saletti si ritroverà assieme ai comandanti delle Forze dell’Ordine e ad un esponente per ciascuna Associazione sportiva ed ex combattentistica del territorio. Dal momento che la Festa della Repubblica coincide da tempo, a Bondeno, con la giornata dedicata al mondo dello sport e del volontariato. “Faremo un alzabandiera solenne in omaggio ai Caduti e come ringraziamento alle Forze Armate e alle Forze dell’Ordine, le quali hanno avuto un ruolo cruciale nella gestione dell’emergenza COVID-19” – aggiunge Saletti – “allargando questo ringraziamento ai medici, al personale sanitario, alla Protezione civile ed a tutti coloro che hanno messo a repentaglio o perduto la loro vita per salvarne altre. Questa Festa della Repubblica vuole essere un nostro omaggio a tutti loro”.

