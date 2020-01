Torna “Oh my job” l’incontro domanda offerta di lavoro

Da: Ufficio Stampa del Comune di Comacchio

Ritorna anche quest’anno, l’ormai attesissima fiera del lavoro “OH MY JOB”, l’incontro tra domanda e offerta di lavoro organizzato dal Centro Informagiovani del Comune di Comacchio, in collaborazione con l’Istituto Remo Brindisi di Lido degli Estensi. L’evento giunge ormai alla VII edizione e sarà strutturato su due giornate consecutive, i pomeriggi del 17 e 18 febbraio, per facilitare i colloqui con le imprese visto il grande afflusso di utenti registrato.

La fiera si rivolge in primis alle aziende del territorio che, in vista della prossima stagione turistica, intendono reclutare personale, ma non sono poche le realtà presenti che offrono lavoro più a lungo termine e non solo nel settore turistico-ricettivo. Tra le aziende aderenti ad oggi, infatti, compaiono anche alcuni nomi noti dell’area Sipro e della Grande Distribuzione, insieme ad altre che operano nel mondo dell’editoria e dei servizi. Numerose poi le agenzie di lavoro, e gli enti di formazione con gli sportelli accreditati di tutta la provincia. Molte aziende stanno già aderendo ma c’è tempo fino al 1 febbraio per inviare il modulo di adesione, reperibile contattando il Centro Informagiovani (tel. 0533 328336 – email: informagiovani@comune.comacchio.fe.it) o sul sito comunale (www.comune.comacchio.fe.it).

Per gli aspiranti lavoratori, inoltre, alcune importanti novità: il Centro Informagiovani propone infatti tre momenti formativi proprio in preparazione della fiera, che traghetteranno i partecipanti alle due giornate offrendo la possibilità di conoscere le varie opportunità e gli strumenti utili alla ricerca attiva del lavoro. Gli incontri sono gratuiti, aperti a tutti e si svolgono presso l’Infomagiovani (Via Teano 3 a Porto Garibaldi). Si comincia domani 15 gennaio alle 16.30, con la responsabile del CPI del basso ferrarese, Paola Guietti, che presenterà il programma regionale GARANZIA GIOVANI, dedicato agli under 30. Il 28 gennaio, alle 15.00, Gessica Garbo, esperta di comunicazione e media marketing, illustrerà le infinite potenzialità di LinkedIn per chi è alla ricerca del lavoro, un social che sta prendendo sempre più piede per le carriere professionali. Infine, il 7 febbraio, alle 16.30, Melissa Ferroni aiuterà a realizzare un cv efficace, presentare candidature online e prepararsi ai futuri colloqui, proprio in vista di Oh my Job 2020. Partecipare alla Fiera è gratuito, ma è richiesta ai candidati la registrazione on line, attraverso la pagina facebook Centro Informagiovani Comune di Comacchio.

