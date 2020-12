Tornano le lezioni di Giacomo Cossio

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Comunicazione Ferrara Off Teatro

LEZIONI D’ARTE ONLINE

Prosegue il palinsesto virtuale di Ferrara Off, in attesa di poter riaprire al pubblico le porte del teatro; per l’occasione riprendono le ormai note lezioni d’arte di Giacomo Cossio, dal ciclo Spiegare l’arte contemporanea. Due domeniche di dicembre, sempre alle 17.30, per recuperare la programmazione interrotta a febbraio, ma in versione digitale, con il patrocinio di Ferrara Arte, per poi tuffarci in una nuovissima proposta, composta da 6 incontri virtuali, sempre tramite la piattaforma Zoom, fino all’eventuale ripresa delle attività in presenza.

Domenica 6 dicembre sarà il turno di Lucio Fontan, primo recupero.

Domenica 20 dicembre il secondo recupero: si parlerà di Maurizio Cattelan, famosissimo artista iconico, ironico e dissacratorio che cela una drammatica e irriverente lucidità all’interno della sua opera.

I due appuntamenti saranno gratuiti per i soci Ferrara Off. I non soci potranno aderire compilando il form sul sito www.ferraraoff.it , al costo di 10 euro (il tesseramento). La prenotazione online, tramite il form sulla pagina del sito dedicata, resta obbligatoria per ricevere il link alla piattaforma.

Per quanto riguarda i 6 appuntamenti del 2021, presto annunciati, sarà possibile acquistare l’intero pacchetto sulla pagina web dedicata.

Per informazioni

Ferraraoff.it

info@ferraraoff.it

333 6282360

