Tour internazionale On the Move – l’ecosistema in movimento: tappa di lancio una puntata speciale del programma di Rai Radio 3 Expat, dedicata agli emiliano- romagnoli nel mondo, al loro rientro e all’Emilia-Romagna come luogo di attrazione

Bologna, 19 novembre 2021 – Torna con la media partnership di Rai Radio 3 On the Move –

l’ecosistema in movimento, l’iniziativa per far nascere e consolidare i legami con i talenti emiliano-

romagnoli, di nascita o formazione, che vivono e lavorano all’estero in settori di eccellenza e che per

l’edizione 2021-22 vedrà la realizzazione di un tour che alternerà eventi in presenza a momenti online.

L’evento, promosso dalla Regione Emilia-Romagna e realizzato da ART-ER Attrattività Ricerca

Territorio, in collaborazione con la Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, si inserisce

all’interno del programma it-ER International Talents Emilia-Romagna. Quest’anno il tour si articolerà in

quattro tappe virtuali con focus tematici specifici con l’obiettivo di far conoscere l’ecosistema

regionale della ricerca e dell’innovazione, informare circa i servizi it-ER dedicati ai talenti internazionali

in Emilia-Romagna, promuovere collaborazione tra gli expat e le organizzazioni del territorio regionale.

Tappa di lancio sarà una puntata speciale del programma radiofonico Expat di Rai Radio 3, che andrà

in onda il 20 novembre 2021 alle ore 10.15, incentrata sul tema della circolazione dei talenti e del

rientro di figure con alte competenze. Verranno indagate le motivazioni, le aspettative, di chi ha scelto

di vivere all’estero o in Emilia-Romagna, e verranno raccontate le storie di chi ha deciso di parlare di

sé e compiere un bilancio delle proprie esperienze.

Il tour proseguirà con altre tre tappe, tre incontri per approfondire il tema dei talenti internazionali

all’estero: l’evento online Back to Emilia-Romagna – Storie di expat e servizi per il rientro che verrà trasmesso in diretta streaming il 20 dicembre 2021. Moderato da Rai Radio 3, l’incontro sarà dedicato alle storie, personali e professionali, di ricercatori e professionisti emiliano-romagnoli, di nascita o di formazione, che vivono all’estero e ai servizi e incentivi a loro dedicati per facilitarne il rientro in Emilia-Romagna; Big Data talent – Opportunità in Emilia-Romagna, un evento in occasione del Regional Day dell’Emilia- Romagna a Expo 2020 Dubai il 13 gennaio 2022, dedicato al tema dell’attrazione e circolazione dei talenti nell’ambito dello sviluppo delle tecnologie Big Data e Intelligenza Artificiale, con il

coinvolgimento di emiliano-romagnoli che vivono e lavorano a Dubai; Donne e culture in movimento – L’emigrazione femminile di ieri e di oggi, un evento online di analisi e approfondimento dell’emigrazione femminile coordinato dalla Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo e moderato da Rai Radio 3, con un focus sulle alte competenze, in particolare nelle aree ricerca, università, lavoro e impresa.

