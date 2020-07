trasporto scolastico,Pelloni (lega e.r.): Bonaccini prenda esempio dal Friuli per aiutare le famiglie degli studenti delle superiori

Tempo di lettura: 2 minuti

da:Ufficio stampa Lega Emilia-Romagna

7 LUG – “È incredibile che il presidente della Regione non sappia che gli alunni delle elementari e le medie usano gli scuolabus e non il trasporto pubblico locale”. Così il consigliere regionale della Lega Simone Pelloni ha risposto alla stizzita replica di Bonaccini, chiamato in causa per la mancata realizzazione della sua promessa elettorale di rendere gratuito il trasporto per gli studenti. Bonaccini, che si è impegnato a mettere in cantiere nel 2021 la gratuità del trasporto pubblico per le scuole superiori (spesa stimata di 26 milioni), ha sfidato la Lega a realizzare, dove governa, questo provvedimento. Così Pelloni ha avuto gioco facile a ricordare che il presidente della Regione Friuli, Massimiliano Fedriga, ha già reso gratuito il trasporto pubblico per le scuole superiori, cioè per i ragazzi di età compresa tra i 14 e i 19 anni. In Veneto fa invece si fanno bandi per aiutare le famiglie con gli Isee più bassi a pagare l‘abbonamento. Bonaccini ha detto che vuole rendere gratuito il trasporto per gli studenti fino a 14 anni da settembre, ma questo provvedimento lo fanno da tempo in Lombardia, dove governa Attilio Fontana, o addirittura prevede trasporti gratuiti per anziani e disabili . Credo proprio che Bonaccini – conclude il leghista Pelloni – o non sa che i bimbi usano gli scuolabus oppure vuole prendere per il naso le famiglie come ha fatto durante la campagna elettorale quando aveva promesso che tutto il trasporto per gli studenti sarebbe stato gratuito. Credo che Bonaccini sia davvero male informato. Non è un caso il Sole 24 Ore lo releghi al quinto posto mentre gli altri governatori vengono di prima di lui”

