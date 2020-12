Tre videolezioni gratuite online per gli studenti delle scuole secondarie sulla Riserva della Biosfera del Delta del Po

Tempo di lettura: 3 minuti

Il Parco per la Scuola: tre videolezioni gratuite online per gli studenti delle scuole secondarie.

Didattica a Distanza, educazione civica ed educazione alla Sostenibilità: il contributo del Parco Delta Po Emilia Romagna alle scuole del territorio

2 Dicembre 2020 – Il Parco Regionale del Delta del Po dell’Emilia-Romagna nelle attività di Biosfera Delta Po ha realizzato un ciclo di videolezioni per le scuole secondarie di primo e secondo grado sui valori naturalistici e culturali per cui il Delta del Po è stato riconosciuto dall’UNESCO Riserva della Biosfera nell’ambito del Programma MAB (Man and Biosphere).

Il ciclo di videolezioni è composto da tre video, della durata di circa mezz’ora, strutturati seguendo le tre funzioni di una Riserva della Biosfera: conservazione della biodiversità, sviluppo sostenibile, logistica. Seguirà un secondo ciclo rivolto alle scuole primarie.

Scopo di queste videolezioni è supportare gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado del territorio in questo difficile momento che prevede un ampio ricorso alle attività di Didattica a Distanza (DaD) e di Didattica Integrata, fornendo strumenti e temi che possono integrare le attività già svolte, ad esempio nell’ambito della nuova materia istituita quest’anno dal Ministero dell’istruzione: l’educazione civica, che comprende anche l’educazione alla Sostenibilità.

Le videolezioni su YouTube

Tutte le videolezioni sono disponibili sul canale YouTube Biosfera Delta Po .

La prima videolezione è dedicata alla conservazione. Al suo interno si troveranno alcune semplici nozioni legate alla biodiversità e ai servizi ecosistemici ad essa connesse, l’importanza della sua conservazione se messa in relazione al numero di specie in via di estinzione. Parallelamente però presenta anche alcuni progetti che si stanno realizzando sul territorio volte a conservare la biodiversità.

La seconda lezione affronta il tema dello sviluppo sostenibile. Si inizia presentando cosa si intende per sviluppo sostenibile e sostenibilità, partendo dalla definizione contenuta in “Our Common Future” redatto nel 1987 dall’ONU, e come questo può essere declinato sul territorio, dall’agricoltura alla pesca sostenibile e al turismo.

La terza videolezione affronta la funzione “logistica”, nell’accezione intesa dal programma MAB di educazione ambientale, ricerca e monitoraggio. Con questa videolezione gli studenti possono scoprire come il Delta del Po sta affrontando queste attività, da quelle di educazione svolte dal Parco e dai Centri visita, alle attività di ricerca e monitoraggio nell’ambito di piani ordinari/straordinari e di progetti europei.

Contatti

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a info@biosferadeltapo.org o telefonare al 393.8297518

