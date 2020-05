Treni. L’assessore Corsini: “L’Emilia-Romagna sta garantendo con ogni mezzo la sicurezza dei viaggiatori. Chi dice il contrario o mente o cerca solo di ostacolare la ripartenza”

Tempo di lettura: 2 minuti

L’assessore interviene in risposta ad alcune dichiarazioni di un sindacato sulle misure anti Covid-19 a bordo dei treni regionali. “Una polemica pretestuosa, che non tiene conto dello sforzo e dell’impegno messo in campo da Trenitalia Tper per adeguare tutti i convogli alle recentissime disposizioni. Già oggi l’80% dei treni sulle linee più frequentate è allestito come da normativa, percentuale che entro la prossima settimana coprirà il 100% di tutti convogli”

“L’Emilia-Romagna sta garantendo con ogni mezzo la sicurezza dei viaggiatori. In tempi rapidissimi sono stati adeguati alle disposizioni anti Covid-19, il 50% dei convogli, l’80% di quelli sulle linee più frequentate (Bologna/Piacenza -Milano, Bologna/Rimini -Ancona, Bologna-Porretta e Bologna – Prato). Ogni giorno vengono allestiti 10 nuovi treni ed entro la fine della prossima settimana sarà attrezzato il 100% dei convogli”.

L’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Andrea Corsini, risponde così alle dichiarazioni di un sindacato in merito alla mancanza di misure a contrasto della pandemia a bordo dei treni regionali Trenitalia Tper.

“Una polemica ingiusta e pretestuosa che ha il solo scopo di ostacolare la ripartenza dell’Emilia-Romagna e di mettere in cattiva luce un sistema che funziona e che, da inizio emergenza, ha garantito ogni giorno la mobilità delle persone con grande spirito di servizio- spiega Corsini-. È davvero inaudito che si utilizzino fotografie di un solo treno per mettere in discussione il lavoro enorme messo a punto da Trenitalia Tper in nemmeno due settimane sull’intera rete regionale. La salute dei viaggiatori è per noi al primo posto e siamo impegnati fin dall’inizio della pandemia a garantirla con ogni mezzo. Cerchiamo di essere tutti responsabili- chiude l’assessore- e di fare ognuno la nostra parte per evitare il contagio invece di perdere tempo ad alimentare questioni prive di ogni fondamento”

