Turismo: Emilia-Romagna si prepara ad accogliere sulle proprie spiagge e in sicurezza i turisti tedeschi.

Partecipano il presidente di Visit Romagna, Andrea Gnassi, il direttore di Apt Servizi Emilia-Romagna, Emanuele Burioni e, da remoto, al direttrice marketing e promozione Enit, Maria Elena Rossi.

L’Emilia-Romagna è pronta a ripartire e si prepara ad accogliere, sulle proprie spiagge e in sicurezza, i turisti della vicina Germania.

Parla infatti tedesco la massiccia campagna di comunicazione realizzata da Apt Servizi Emilia-Romagna che sarà diffusa su tv, web e social locali e che inviterà a breve le famiglie a trascorrere le vacanze estive sulla Riviera Romagnola.

Un’azione voluta dalla Regione Emilia-Romagna per promuovere nel mercato turistico tedesco, una delle platee tradizionalmente più interessanti per il nostro territorio, le mete di villeggiatura a misura di adulti e bambini in un momento ancora molto delicato per le difficoltà legate all’emergenza sanitaria.

I dettagli della campagna di comunicazione e promozione turistica saranno presentati martedì 30 marzo alle ore 13, in video conferenza dall’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini, insieme al direttore di Apt Servizi Emilia-Romagna, Emanuele Burioni, al presidente di Visit Romagna, Andrea Gnassi e, da remoto, alla direttrice marketing e promozione Enit, l’Agenzia nazionale del turismo, Maria Elena Rossi.

Per ragioni tecniche, i giornalisti che intendono partecipare sono pregati di inviare, entro le ore 11,00 di martedì, una mail di conferma all’indirizzo: stampaseg@regione.emilia-romagna.it

Istruzioni di accesso/collegamento per i giornalisti:

Per collegarsi da pc o tablet, direttamente da Google Chrome: https://call.lifesizecloud.com/321771

Scegliere ‘partecipa alla riunione’, poi digitare il PIN 22779

Per collegarsi da smartphone:

1) scaricare l’app Lifesize: da App Store o da Google Play

2) avviare ed entrare come ospite, specificando solo nome e cognome

3) in corrispondenza di ‘Estensione’, digitare 321771

4) il codice richiesto per accedere al meeting è: 22779, seguito da #

ATTENZIONE:

Il numero massimo di utenti che possono partecipare alla videoconferenza è di (la stazione + 49 esterni)

Si prega cortesemente di TENERE I MICROFONI IN MUTO quando non si debba intervenire

quando non si debba intervenire A chi si collega da computer/smartphone/tablet chiediamo di utilizzare questi strumenti con le cuffie/auricolari, NON IN VIVA VOCE

Si sconsiglia il collegamento di computer attraverso connessioni WiFi

Collegamento a partire dalle ore 12,45.