Turismo. L’Emilia-Romagna si prepara alla ripartenza

A presentare il piano di promozione, sostenuto da un importante investimento regionale, l’assessore al Turismo Andrea Corsini e il presidente di Apt Servizi, Davide Cassani. Collegati i presidenti delle tre Destinazioni turistiche regionali. Saluti in diretta dei testimonial delle campagne

Il turismo dell’Emilia-Romagna scalda i motori in vista della ripartenza. E lo fa con più campagne di promozione delle bellezze turistiche regionali, che partiranno in giugno sulle tv nazionali e sul web e potranno contare su testimonial d’eccezione di questa terra.

Il piano di promozione, realizzato grazie a un consistente investimento della Regione assieme ad Apt Servizi e Destinazioni Turistiche regionali, sarà presentato in video conferenza stampa martedì 28 aprile alle ore 12.

Ad illustrarlo ai giornalisti dalla sede di viale Aldo Moro l’assessore al Turismo, Andrea Corsini, e il presidente di Apt Servizi, Davide Cassani. Collegati in videoconferenza i presidenti delle tre Destinazioni Turistiche regionali: Andrea Gnassi (Romagna), Matteo Lepore (Città metropolitana di Bologna) e Natalia Maramotti (Emilia occidentale).

Non mancheranno i saluti in diretta dei testimonial delle campagne.

