Un inno alla poesia, alla letteratura, al cinema e (immancabile!) alla musica, per celebrare – attraverso la cultura – il bisogno di superare insieme quest’anno particolare, che ha cambiato così profondamente il nostro mondo. E Il Gruppo dei 10 – nel decennale del sodalizio ideato nel 2010 da alcuni componenti della società ferrarese, desiderosi di arricchire il panorama culturale estense con concerti dedicati al jazz (ma non solo) – ritorna per questo con Tutte le Direzioni in Summertime 2020, sette appuntamenti (sei allo Spirito + una serata al Castello nata da una prestigiosa collaborazione) dedicati ad alcuni protagonisti che hanno segnato la storia della musica, del cinema e della letteratura.

TUTTE LE DIREZIONI IN SUMMERTIME 2020 prenderà il via venerdì 10 luglio, proseguendo tutta l’estate fino all’11 settembre. Apertura ore 20 con aperitivo e a seguire cena, massimo 70 posti). La location scelta è ancora una volta una conferma: lo Spirito, il bel locale di Vigarano Mainarda contornato da un’oasi davvero suggestiva, ormai ‘casa’ d’elezione della maggior parte delle attività musicali de Il Gruppo dei 10.

IL PROGRAMMA. Si parte venerdì 10 luglio con ‘Lo Spirito dell’Albero’, una serata dedicata a Tonino Guerra. L’evento inaugura una sorta di rassegna nella rassegna, intitolata Calici Di-Versi, tre appuntamenti dedicati alla magia della poesia che ben si sposa a quella del vino, nati dalla collaborazione tra lo Spirito, Il Gruppo dei 10, A.I.E.S. Ferrara e Area 55. Sul palchetto della Vigna sul Lago, il nuovo suggestivo spazio ottenuto tra i filari e il laghetto del giardino dello Spirito, Il Gruppo dei 10 presenterà alcuni artisti che si esibiranno nella lettura dei versi selezionati appositamente per la serata, intervallati dai sommelier di A.I.E.S. Ferrara, che durante la serata racconteranno i vini e le aziende vitivinicole del territorio, scelti per l’occasione.

Il 10 luglio, si inaugura con un omaggio del tutto particolare a Tonino Guerra, sceneggiatore di pietre miliari del cinema quali i film Blow Up di Michelangelo Antonioni e Amarcord di Federico Fellini. C’è, infatti, una forte connessione tra lo Spirito e Tonino Guerra, instancabile cantore della vita semplice, della bellezza, dell’arte e della campagna coltivata con l’amore di chi la vive giorno per giorno. E da Stefano Pariali, titolare del suggestivo locale ferrarese, nasce anche il sogno, infatti, di poter concretizzare un patto d’amicizia tra la Fondazione Tonino Guerra e il Comune di Vigarano Mainarda (l’iter è in corso). Tra gli ospiti per la serata sarà presente Lora Guerra, moglie di Tonino Guerra, che non mancherà di far conoscere (e chi meglio di lei!) il meraviglioso mondo del poeta.

Gli altri due appuntamenti di Calici Di-Versi saranno dedicati a Corrado Govoni, Dino Campana e Alfonso Gatto venerdì 7 agosto, e a Ludovico Ariosto nella serata dell’11 settembre. Le poesie di Govoni, Campana e Gatto saranno decantate da Massimo Esposito, Nicola Di Staso e Alessandro Mistri, membri del Gruppo dei 10, per la serata dal titolo ‘Poesie a tre voci’, prevista per il 7 agosto. La cantina scelta per l’occasione è quella della Società Agricola Pettyrosso di Montesanto di Voghiera (Ferrara). Nella serata di venerdì 11 settembre, invece, un’altra cantina scelta simboleggerà il territorio tra poesia ed enologia: quella dell’Azienda Vinicola Mattarelli di Vigarano Pieve (Ferrara). A decantare i versi dell’Ariosto, invece, sarà Alberto Rossatti, con un concerto finale a cura del trio di Teo Ciavarella per la serata dal titolo ‘Il Furioso’.

Due saranno invece i momenti durante la rassegna estiva dedicati a Peccato Vinile, rassegna che nella stagione primaverile avrebbe dovuto animare lo Spirito tra dischi e racconti degli ospiti. Il primo appuntamento per la rassegna estiva tra dischi, storie e personaggi che hanno fatto la storia della musica, scelti dai componenti del Gruppo dei 10 e da alcuni ospiti, è venerdì 24 luglio con la playlist a cura di Alessandro Mistri, Ellade Bandini e Marcello Corvino (il nuovo direttore artistico del Teatro Comunale Abbado di Ferrara), il secondo venerdì 28 agosto con la playlist a cura di Alessandro Mistri, il batterista Ellade Bandini e il chitarrista Jimmy Vallotti. Per l’occasione, verrà presentato il libro ‘Onyricana’ di Jimmy Villotti (edizioni Il Calamaro), racconto senza pudori di un mondo ‘altro’, nascosto, frutto di un immaginario che arriva al chitarrista ai suoi sogni, e che vede la copertina di Paolo Conte e l’introduzione di Francesco Guccini.

Serata totalmente dedicata alla musica è quella di venerdì 31 luglio, con il concerto Confirmation. Una conferma, infatti, di ripartire dove il Gruppo dei 10 aveva dovuto interrompere la sua programmazione, per via dell’emergenza sanitaria. L’ultima serata pre-Covid, invatti, prevedeva l’omaggio a Charlie Parker. Sarà dunque una ripresa, la serata prevista per il 31 luglio, affidata questa volta a un quartetto d’eccezione capeggiato dall’assoluto, celebrato talento di Francesco Cafiso, tra i musicisti più precoci nella storia del jazz. Scoperto da Wynton Marsalis e divenuto in breve tempo una star di livello internazionale. Il concerto tributo a uno dei padri fondatori del bebop, oltre a Francesco Cafiso al sax alto, vedrà sul palco Andrea Pozza al pianoforte, Aldo Zunino al contrabbasso, Luca Caruso alla batteria. L’evento è in collaborazione con ‘Amici del Jazz’.

IL CONCERTO AL CASTELLO. Mercoledì 19 agosto, alle 21.15 nel cortile del Castello Estense di Ferrara, il Gruppo dei 10, in collaborazione con il Teatro Comunale di Ferrara, farà parte di ‘Tempo d’estate al Castello’ (rassegna estiva organizzata dal Comunale ‘Abbado’), con un concerto che renderà omaggio al cantautorato nazionale. ‘Un mondo a più voci’ è il progetto proposto da Ellade Bandini alla batteria, Giorgio Cordini – chitarra e voce – e Mario Arcari ai fiati. Sarà ospite anche il cantante Alessandro Adami, per rendere omaggio alla musica di Fabrizio De André, Ivano Fossati, Francesco Guccini e Paolo Conte. Sarà un tributo imperdibile a quattro grandi della musica italiana, con cui tutti e tre i musicisti hanno suonato per molti anni.

Tutte le informazioni degli eventi in programma si potranno trovare anche sulla pagina Facebook de Il Gruppo dei 10.

