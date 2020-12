“Tutti pazzi per la Chimica! Domani il secondo appuntamento online di ‘Aspettando Unijunior – Bella Scienza!’”

Tempo di lettura: 2 minuti

Domani il secondo appuntamento online di “Aspettando Unijunior – Bella Scienza!” per giovani dagli 8 ai 14 anni

Reazioni chimiche, intrugli, esperimenti esplosivi e inaspettati… Tutti pazzi per la chimica! E’ questo il titolo del secondo appuntamento di “Aspettando Unijunior – Bella Scienza!”, programma invernale di incontri gratuiti online in diretta per giovani allieve e allievi di Unijunior, che si terrà domani, sabato 5 dicembre, alle ore 15 con la Prof.ssa Eleonora Polo di Unife.



“Crediamo fortemente che la cultura non si debba fermare e che soprattutto in questo momento sia necessario promuovere opportunità formative che siano stimolanti, interattive e divertenti per i più giovani – affermano gli organizzatori Riccardo Guidetti dell’Associazione Leo Scienza e per l’Ateneo di Ferrara Maria Grazia Campantico – Per questo il progetto Aspettando Unijunior – Bella Scienza! farà leva sulla nostra decennale esperienza di educatori e divulgatori scientifici in scuole, festival ed eventi, con il supporto di docenti universitari amici di Unijunior”.

Tutti gli incontri si terranno sulla piattaforma Zoom, che permetterà di vedere lo “scienziato pazzo” in diretta, fare domande attraverso la chat e il microfono, attivare la videocamera.

Per partecipare basta un click per ricevere via mail il link attraverso il quale accedere alla diretta. Tutte le istruzioni sul sito www.unijunior.it

Prossimo appuntamento il 19 dicembre con “Un giorno nel Giurassico.

Per informazioni: info@unijunor.it, tel. 051 685000

