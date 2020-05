TXT Group assume 300 collaboratori a Ferrara e Rovigo!

Tempo di lettura: 3 minuti

Nonostante la grave emergenza sanitaria nazionale, TXT Group, l’azienda leader in Italia nella commercializzazione di libri scolastici e di editoria varia all’interno delle più rappresentative insegne della Grande Distribuzione Organizzata, non cambia i suoi piani strategici e annuncia oggi l’apertura di 300 nuove posizioni lavorative stagionali destinate ai residenti di Ferrara, Rovigo e zone limitrofe per l’apertura della nuova sede Ferrarese in via Sutter 15.

Nello specifico, la ricerca da parte dell’azienda è orientata ad assumere nuovi collaboratori nelle aree dell’help desk e della logistica, con un interesse specifico verso le posizioni di operaio specializzato nel settore elettromeccanico, operaio generico, magazziniere e autista.

“Siamo orgogliosi di poter offrire anche quest’anno un lavoro, seppur per un periodo di tempo limitato alla stagione estiva, a circa 300 persone e siamo ancora più felici di riservare questa opportunità a tutti coloro che risiedono nel territorio ferrarese e rodigino -sottolinea Mauro Padovani, Presidente di TXT Group- siamo ben consci del fatto che l’epidemia da Covid-19 ha generato un clima di profonda incertezza sul futuro ma, proprio per questo motivo, crediamo che aprire le porte ad un così ampio numero di collaboratori in un periodo così particolare rappresenti un segnalo molto importante. Naturalmente chi entrerà a far parte del nostro gruppo potrà contare su elevatissimi standard di sicurezza perché da sempre mettiamo la salute e la salvaguardia dei nostri dipendenti al primo posto”.

TXT Group è il player di riferimento nel segmento Educational per la GDO, presidiando tutto il processo di acquisto dei testi scolastici e di libri per il tempo libero, dall’ordine da parte delle famiglie all’effettiva consegna dei libri presso le insegne partner. L’azienda opera con successo anche nel canale delle Cartolibrerie, del Welfare aziendale e della Pubblica Amministrazione, e ha movimentato complessivamente nel 2019 più di 4 milioni di copie, servendo oltre 2.000 punti vendita e raggiungendo più di 1 milione di famiglie in tutta Italia. Oltre 2,5 milioni di libri sono stati ricoperti con copertine personalizzate, ecologiche, 100% riciclabili, e prodotte in Italia. TXT Group offre inoltre servizi per le scuole e le aziende, tra cui soluzioni per il marketing, la comunicazione, la formazione e la Corporate Social Responsibility, grazie alle società controllate Fidenia e QuestBase.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.txtspa.it

