Ultimi giorni del 2019 a “Winter Wonderland”, il parco divertimenti indoor più grande d’Italia

Il divertimento è di casa, a “Winter Wonderland – Natale in giostra”, il parco giochi indoor più grande d’Italia, che attende adulti e bambini alla Fiera di Ferrara ininterrottamente fino al 6 gennaio 2020 (e poi di nuovo nei weekend dell’11-12 e 18-19 gennaio).

Per questi ultimi giorni del 2019, nei 20.000 metri quadrati di padiglioni di Via della Fiera sono previsti attrazioni, eventi speciali e un nutrito programma di show e animazioni, tutti fruibili al coperto e in piena sicurezza, con un programma particolare per la notte di Capodanno.

Tra i grandi classici che funzionano ogni giorno, il brucomela, il tagadà e gli autoscontri, i gonfiabili, la Dark House popolata da fantasmi, vampiri e mummie, e il labirinto degli specchi. Chi vuole rotolarsi in acqua senza bagnarsi può entrare nel grande rullo Water Ball. Ci sono, poi, la gondola della Piccola Venezia e Il Castello di Aladino con scivoli, palline e percorsi a ostacoli; i tappeti elastici e il Jumping, per saltare e fare evoluzioni in aria; i giochi a premio e a gettone. E ancora, le performance mattutine e pomeridiane del Winter Circus, rigorosamente privo di animali, che ha in serbo uno spettacolo serale il 31 dicembre. Il teatro dei burattini, il truccabimbi e la baby dance con gli animatori e Winterello, mascotte della manifestazione. Quotidiani pure la parata dei personaggi dei cartoni animati, con i quali ballare e farsi un selfie, lo show delle bolle di sapone giganti e quello di micro-magia, la caccia al tesoro e i laboratori creativi.

E per il capitolo “musica”, le note dei Muffins, giovane formazione teatrale bolognese che, fino al 6 gennaio, interpreta a rotazione tre musical ispirati al repertorio dei film di animazione Disney: Winter Concerto, Belle e il castello incantato (da La bella e la bestia) e Il genio e la lampada magica, che si richiama ad Aladdin.

Tornando alla notte di capodanno, per chi decide di trascorrerla in Fiera c’è Capodanno Wonderland, che propone il cenone (il menù può essere prenotato dal sito www.winterwonderlanditalia.com) e uno spettacolo di animatori a tema Alice nel paese delle meraviglie.

Per tutta la durata di Winter Wonderland – Natale in giostra, sono attivi una pizzeria, una piadineria, un’hamburgeria e un bar.

Orari di apertura: fino al 30 dicembre e dall’1 al 6 gennaio: 10.30-20.30; 31 dicembre: 15.00-2.00.

Il biglietto di ingresso (intero 5,00 €, ridotto 4,00 € per gli under 12) comprende gli spettacoli, il circo e l’animazione, mentre sono escluse le giostre e le attrazioni.

Per maggiori dettagli sul programma e sulle tariffe di ingresso, consultare il sito www.winterwonderlanditalia.com o la pagina Facebook Winter Wonderland Ferrara.

L’appuntamento è organizzato da Eventi Spettacoli Snc di Diego Bisi e Luca Catter, in collaborazione con Ferrara Fiere Congressi e con il patrocinio del Comune di Ferrara.

