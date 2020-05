Ultimo giorno in CNA per Giampaolo Lambertini: “un protagonista dello sviluppo del territorio”

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio Stampa

“Giampaolo Lambertini è stato un autentico protagonista dello sviluppo economico del nostro territorio, lavorando sui grandi temi che CNA da sempre porta avanti: facilitare l’accesso al credito per le imprese, accelerare l’innovazione, stimolare la nascita e la crescita degli insediamenti produttivi, sostenere l’internazionalizzazione, il turismo, i giovani imprenditori, l’industria, un rapporto più stretto con la scuola e l’università”.

Diego Benatti, direttore di CNA Ferrara, tratteggia così la figura di Giampaolo Lambertini, storico dirigente dell’associazione, che dal primo giugno è in pensione. In CNA Giampaolo Lambertini era un punto di riferimento per tutti, e un esempio di assoluta dedizione alla causa dello sviluppo. Entrato nell’organizzazione 41 anni fa, era stato dapprima responsabile della CNA di Argenta, poi responsabile della FITA CNA provinciale ed infine da oltre 25 anni responsabile del Dipartimento Economico della CNA di Ferrara. In questa veste ha ricoperto numerosi incarichi e avviato importanti progetti, con professionalità, equilibrio, grande competenza.

“Ha lavorato con passione sino all’ultimo giorno – conclude Benatti – coordinando la task force costituita da CNA Ferrara per sostenere le imprese nell’emergenza Covid. Ha ascoltato imprese in difficoltà, scritto centinaia di mail, interpretato norme, telefonato alle istituzioni, aggiornato il personale. Come sempre, senza risparmiarsi. Dalla Presidenza, dalla direzione e da tutta la CNA va un sincero ringraziamento a Giampaolo per l’eccezionale lavoro fatto, l’impegno costante e il forte stimolo a crescere che ha saputo imprimere all’associazione e al territorio”.

