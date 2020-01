Un aperitivo da cento persone per la presentazione della candidatura di Ferroni

Da: Organizzatori

Oltre cento persone hanno preso parte, presso la Sala Borsa di Ferrara, alla presentazione della candidatura di Giorgio Ferroni al Consiglio Regionale per la lista “Borgonzoni Presidente”.

Tanti i punti trattati da Ferroni, partendo dalla motivazione della sua candidatura: “Sono un civico e rivendico questa identità. Ho scelto una parte, quella di Lucia Borgonzoni, perché ritengo che solo con una coalizione che rappresenta la discontinuità sia possibile realizzare un cambio di marcia indispensabile per far crescere la nostra provincia, rimasta incomprensibilmente il fanalino di coda della Regione”.

Non sono mancati i temi del programma elettorale condiviso con Lucia Borgonzoni, dalla Sanità, dove risultano successivi i tagli agli ospedali decentrati e in particolare dei punti nascite, alla Partecipazione Sociale, rinnovando l’impegno a favore di famiglie e disabili e Infrastrutture, una delle chiavi per dare impulso al territorio, anche e soprattutto a livello imprenditoriale. La nota finale è stata riservata alla Cultura: “La cultura non ha colore – ha precisato Ferroni – Ferrara, intesa come città e provincia, non può prescindere da questo fattore per creare nuovi posti di lavoro ed evitare che i nostri giovani se ne vadano altrove”.

