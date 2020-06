Un contributo straordinario alle Scuole Paritarie

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Organizzatori

L’Amministrazione del Comune di Comacchio, con la delibera n. 124 del 11/06/2020, ha approvato l’erogazione di un contributo straordinario di 20 mila euro alle Scuole dell’Infanzia Paritarie del territorio comunale per sostenere le attività scolastiche in questo delicato periodo determinato dall’emergenza dovuta al Covid-19.

Ogni anno, l’Assessorato alle Politiche Educative destina alle Scuole Paritarie (una a Comacchio, una a Volania, una a San Giuseppe e una a Porto Garibaldi) complessivamente 71500 euro, corrispondenti a 6500 euro a sezione, come contributo per le attività educative, convinto della grande importanza che queste hanno per il territorio e per tutte le famiglie comacchiesi. Detto contributo è finalizzato a sostenere la gestione e la qualificazione delle suddette scuole, che ogni anno accolgono circa duecento bambini e garantiscono, insieme alle due Scuole dell’Infanzia Statali di Comacchio e Lido degli Estensi, la copertura di tutta la domanda scolastica della fascia d’età 3-6 anni.

Quest’anno, oltre al contributo ordinario, il Comune ha fortemente voluto erogare un contributo straordinario di 20 mila euro, per aiutare le Scuole a far fronte al periodo d’emergenza, che ha visto la sospensione di tutte le attività e, di conseguenza, anche del pagamento delle rette da parte delle famiglie. “Questa situazione straordinaria ed emergenziale – spiega Maria Chiara Cavalieri, assessore alle Politiche Educative – sta mettendo a rischio la sopravvivenza delle nostre Scuole Paritarie. Esse costituiscono un servizio essenziale per la collettività in quanto contribuiscono a dare risposta alle esigenze dei bambini che diversamente il Comune di Comacchio non riuscirebbe a soddisfare con la sola offerta pubblica. È per questo che il nostro intervento era assolutamente necessario e abbiamo lavorato duramente per riuscire a ricavare le risorse necessarie”.

L’intento, quindi, è quello di non aggravare ulteriormente il contesto economico già pesantemente compromesso dalle misure di contenimento dell’epidemia, per favorire una ripresa immediata dell’attività educativa appena il superamento dell’emergenza lo consenta.

Questi 20 mila euro, sommandosi al contributo annuale ordinario, costituisce un aiuto importante – di 91500 euro – da parte del Comune alle Scuole Paritarie e, quindi, alle famiglie che usufruiscono dei servizi da esse erogati.

Commenta