Tempo di lettura: < 1 minuto

Da: Cristina Romagnoli, Comune di Copparo

Piccoli doni dolci a bambini e ragazzi del territorio

Nel cammino di avvicinamento a queste particolari festività domenica 20

dicembre sarà la volta di ‘Un Dolce Natale’, l’iniziativa di

distribuzione di piccoli doni dolci a bambini e ragazzi di Copparo e

delle frazioni, a cura dell’associazionismo e volontariato locale.

I Babbi Natale saranno dalle 16 alle 18 nell’area di piazza Libertà per

i più piccoli di Copparo, Gradizza e Ponte San Pietro, sotto l’albero di

natale di Ambrogio per i bimbi del paese e di Sant’Apollinare, in piazza

a Tamara all’esterno del Centro Sociale Ricreativo, nel parcheggio di

Sabbioncello San Pietro (dalle 16 alle 17) per i bambini di questo

centro e di Fossalta, nelle piazze di Sabbioncello San Vittore (dalle 17

alle 18), Coccanile e Brazzolo, sotto l’albero di natale di Saletta per

i piccini della frazione e di Camatte.

Commenta