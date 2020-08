Un fiume di musica: nuova data a base di flower power rock

Tempo di lettura: 3 minuti

Da: Ufficio Stampa Consorzio “Wunderkammer”

Sono state aperte da lunedì 17 agosto le prenotazioni per la nuova data di Un Fiume di Musica, con L’era dell’Acquario flower power rock, concerto sul fiume che si terrà giovedì 20 agosto alle 21 (con apertura cancelli ore 20) in via Darsena 57 a Ferrara.

Necessaria la prenotazione sull’app o sul sito di Eventbrite cercando Un Fiume di Musica 2020 // L’ERA DELL’ACQUARIO (link: bit.ly/3g5yWud). Apertura cancelli alle 20, inizio concerti alle 21. Ingresso gratuito, è necessaria la prenotazione su Eventbrite. Per info: unfiumedimusica@gmail.com.

il concerto:

Le energie, i sogni e le speranze che la musica rock, a cavallo degli anni ’60 e ’70 seppe rappresentare per più generazioni, come mai era accaduto prima, tornano ad accendere la darsena di Ferrara. Giovedì 20 agosto è il momento de L’Era dell’Acquario, una serata a base di flower power rock, con Marco Scabbia, voce e chitarra, Ricky Doc Scandiani, tastiere, voce e chitarra, Ambra Bianchi, voce e flauto, Roberto Poltronieri alla chitarra, Enrico Trevisani al basso e Stefano Guarisco alla batteria.

Dopo le celebrazioni lo scorso anno del cinquantesimo anniversario di Woodstock, il celebre festival pop che cambiò per sempre la storia della musica, L’Era dell’Acquario ripercorrono attraverso la musica di quel periodo, il mito della controcultura americana degli anni Sessanta e dell’era “hippy”, dove affondano le radici del sound ‘Flower Power Rock’. In una sconosciuta località a nord di New York, cinquecentomila giovani scoprirono il valore della spontaneità, della condivisione, della pace e dell’amore. Sul quel leggendario palco si esibirono musicisti del calibro di Jimi Hendrix, Joan Baez, The Who, Janis Joplin, Joe Cocker, Carlos Santana, Crosby Stills Nash & Young. Brani e momenti significativi di quello che per molte generazioni ancora oggi, rappresentano il “mito” di Woodstock e il potere del rock.

Anche nel 2020 la musica torna a scorrere lungo il fiume Volano. A Ferrara c’è la quinta edizione di Un Fiume di Musica, con un programma ricco di buona musica. Dal 2 luglio al 17 settembre, il tratto di darsena di fronte Palazzo Savonuzzi in via Darsena, 57 si trasforma in una vivace piazza sul fiume grazie alle serate musicali organizzate dalla Scuola di Musica Moderna-AMF. Apertura cancelli alle 20, inizio concerti alle 21. Ingresso gratuito, è necessaria la prenotazione su Eventbrite. Per info: unfiumedimusica@gmail.com. E prima del concerto, l’appuntamento è con le navigazioni del battello fluviale Nena, della durata di un’ora, dalle 19.30 alle 20.20 ogni giovedì con partenza dalla darsena (l’escursione prevede anche una pizza di Albachiara fra le luminarie della darsena, prima del concerto. Per prenotazioni: info@lanena.it).

