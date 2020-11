Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ferrara Film Commission

Un gemellaggio speciale tra due festival sull’ambiente:la 4a edizione del Ferrara Film Corto Festival “abbraccia” la 34a edizione del celebre Sondrio Festival International documentary film Festival on Parks di Serena Picone

Nonostante il difficile periodo di distanziamenti sociali, piogge di DPCM e misure di sicurezza, il Ferrara Film Corto Festival “abbraccia” il Sondrio Festival International documentary film Festival on Parks, con un gemellaggio volto a sensibilizzare le tematiche legate all’ambiente, proponendo al pubblico documentari scientifici e artistici fino al Gennaio 2021.

Ormai vivo dal 1987 e giunto alla 34a edizione, quest’anno, il Sondrio Festival, iniziato il 14 Novembre, è tutto in diretta streaming e continuerà a soddisfare la voglia di cinema mostrando documentari di elevato livello cinematografico e scientifico fino al 29 Novembre.

La celebre rassegna internazionale, interamente dedicata ai documentari sulla natura e sugli animali di tutto il mondo, è sostenuta dal noto conduttore e giornalista Vittorio Cecchi Paone.

“L’edizione in streaming non sarà meno ricca delle precedenti e sarà in grado di sostenere la propria passione per la natura e per gli animali, come anche di far conoscere zone del mondo vicine e lontane, mai viste prima”: così, nel video promozionale del Sondrio Festival, il noto conduttore e giornalista, anche quest’anno nella duplice veste di testimonial e presentatore di tutti i documentari in concorso, invita a partecipare al festival.

Profondamente dispiaciuti per non poter partecipare in presenza nella bella Sondrio, piccolo gioiello di legno, di acqua e di pietra, anche noi vi invitiamo a partecipare per visionare gratuitamente i documentari in concorso, consultando il sito https://streaming.sondriofestival.it/, dove vi aspettano fotogrammi inediti sulla bellezza del nostro pianeta: dai lupi canadesi del Parco di Yellowstone ai panda giganti allevati presso il Wolong Panda Center di Sichuan, dalla Cordigliera Cantabrica al Monte Suswa in Kenya, ma anche dall’ “oro bianco” di Cervia al Sockeye, il salmone rosso del Pacifico.

