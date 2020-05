Tempo di lettura: 5 minuti

Brucia al Sindaco Alan Fabbri la sentenza del Tribunale di Ferrara sui buoni spesa.

Il Tribunale, infatti, qualche giorno fa aveva bocciato la delibera approvata dal Comune di Ferrara in “condotta discriminatoria”, ordinando all’amministrazione stessa di riformulare i criteri dell’atto. La decisione era arrivata dopo che ASGI (Associazione degli Studi Giuridici sull’Immigrazione) e i sindacati avevano presentato ricorso contro l’atto della Giunta guidata da Alan Fabbri. Il principio adottato dal Tribunale era stato che “l’assistenza e la solidarietà sociale devono essere riconosciute non solo al cittadino, ma anche allo straniero”. Il Giudice Mauro Martinelli nella sua ordinanza aveva rilevato che i criteri contenuti nella delibera della Giunta ferrarese sono discriminatori perché “contengono, per gli stranieri extra UE, il requisito del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, anziché i soli requisiti relativi alla condizione di disagio economico e alla domiciliazione nel territorio comunale”.

A fronte di questa ordinanza, cosa fa il sindaco Alan Fabbri? Oltre a dare mandato ai suoi uffici legali per presentare reclamo, attacca i sindacati.

Nel giro di pochi giorni, il Vicesindaco Nicola Lodi e il Sindaco Alan Fabbri si sono scagliati in modo scomposto contro i rappresentanti di alcuni importanti poteri dello Stato: il Prefetto e il Tribunale. Ha dichiarato il Sindaco Fabbri: “Non prendo lezioni di politica dai sindacalisti”. Forse entrambi dovrebbero prendere lezioni di Diritto Costituzionale per imparare come funziona uno Stato di diritto e conoscere cosa prescrive la Costituzione che così recita all’art. 2: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo…”.

E tra questi diritti, come è scritto nella sentenza del Tribunale, c’è prima di tutto il diritto all’alimentazione. Inoltre, è volgare e rozzo l’attacco personale che il Sindaco porta al segretario della Cgil Zagatti al quale esprimiamo la nostra solidarietà.

In queste giornate le due anime della Lega ferrarese, rappresentate da Lodi e da Fabbri, hanno ritrovato l’unità. Ed è unità su alcuni fondamentali che caratterizzano la Lega fin dalle sue origini: arroganza, disprezzo per i valori fondanti della nostra Costituzione, ovvero solidarietà e giustizia sociale.

Siamo preoccupati e proponiamo alla attenzione critica della cittadinanza uno stile di governo che in diversi ambiti si sta muovendo con spirito di divisione, discriminazione, non riconoscimento del pluralismo che caratterizza la vita associativa, politica, culturale e istituzionale della città.

Seguono 217 firme:



Ajmone Alberto Alberghini Marianna Alessandrini Nicola Alvisi Angela Andreatti Giuliana Angelini Gianni Atik Adam Atti Raffaele Aurora Margherita Babetto Mary Balestra Adriana Baraldi Lorenzo Baratelli Fiorenzo Baroni Adele Baroni Egidio Baroni Giorgio Bassi Paolo Benazzi Nadia Benini Annalisa Benfenati Gloria Benvenuti Chiara Benvenuti Marilena Bersanetti Renata Bertocchi Gabriella Bianchi Pietro Bigoni Giuseppe Boarini Milvia Bolognesi Dino Bonazza Dino Bondi Loredana Bonfa’ Livia Bonini Paola Bonora Emanuela Bonora Fabrizio Bordini Maria Bregola Irene Bruni Maurizio Buono De Andrade Rosangela Calabrese Maria Caleffi Simonetta Callegari Vincenzo Cambioli David Campilli Alberto Cappagli Daniela Capra Lucetta Carantoni Cinzia Cariani Daniela Castelli Lucia Cassoli Roberto Cattani Gigi Cavallari Patrizia Caveduri Gabriele Cavicchi Emanuela Cazzola Franco Cavallini Nicola Cecchi Luciano Celati Barbara Celeghini Gino Chendi Arianna Chiappini Alessandra Chinelli Agnese Cia Caterina Civolani Daniele Coghi Marco Costantini Irma Crepaldi Gianpaolo Cuoghi Tito Damigiano Carmelo De Palo Roberto Diolaiti Barbara Ducati Rosanna Dugoni Gabriella Eliot Robert Gallesini Isabella Gallinelli Franco Gallini Giuliano Gambi Silvano Gasparini Marco Gavioli Odilia Gennaro Cristina Gessi Sergio Gianisella Gianna Giberti Stefano Giorgi Dario Giovannoni Beatrice Golinelli Sergio Gozzolino Marco Grandi Enrico Grassi Leonardo Grossi Alessandro Gualandi Cristina. Guidi Simonetta Guietti Giuliano Fabbri Stefania Faccini Anna Faggioli Lucia Fatoum Malek Ferranti Eleonora Ferrigato Cristina Ferruzzi Annalisa Farone Anna Felloni Daniela Ferranti Davide Finotti Luca Fioranelli Cinzia Fiorentini Leonardo Folletti Marcello Fusari Roberta Lavezzi Francesco Leonardi Gioacchino Levorato Chiara Lhomy Nora Raquel Libanori Daniela Lodi Giuliano Macinenti Roberto Malago’ Silvia Malservisi Silvia Mambriani Paola Manfredini Mauro Manfredini Monica Mangolini Norberto Mangolini Mara Mantovani Carla Manuela Fantoni Maran Felice Marzola Luca Marzola Sara Marchiano’ Giovanna Mascellani Mario Menarini Loris Mazzetti Corinna Messina Stella Mezzogori Andrea Micheli Mirco Milani Valeria Mirella Nicoletta Modeni Maurizia Mohammad Shahzeb Mondini Maria Grazia Morelli Roberta Muntoni Alessandra Nannini Fabrizio Nannini Fiorenza Nascosi Laura Novelli Bruna Occhi Marcello Oddi Corrado Paganini Samuel Pagnoni Cinzia Pallara Lorenzo Pallara Loreta Pallara Paolo Paolucci Vittorio Parenti Maria Rosa Pareschi Sandra Patrizi Renata Pavani Anna Pavanelli Lina Peca Maria Debora Pedroni Marino Perelli Elvio Peverati Carolina Pietrogrande Margherita Pirani Bruni Fiorella Pirazzini Paolo Poser Michela Presini Mauro Prevali Renzo Pusinanti Cinzia Ranzani Andrea Ravani Anna Ravani Maurizio Ricitiello Sonia Righetti Giuseppina Rizzati Roberta Rodia Giuseppe Romagnoli Maria Chiara Rossi Francesco Rotola Carmela Sacchi Luciano Salmi Fabrizio Satta Grazia Scardovelli Rita Scarpa Grazia Carla Scavo Savina Schiavi Daniela Silieri Anna Maria Sitta Valeria Sivieri Annamaria Sorrentino Ugo Spisani Claudia Squarzoni Maria Cristina Stabellini Gianna Stefani Franco Stefani Piero Stefanini Milena Strozzi Veleda Tagliati Oreliano Tassinati Cardin Marisa Tassinari Chiara Tinarelli Alberto Turati Rita Turchi Marco Valenti Graziana Varjas Andrea Vecchio Silvana Ventimiglia Lorenza Verri Roberta Vinci Francesco Vita Finzi Rita Venturi Gianni Ursino Gabriella Zanardi Paola Zanetti Loredana Zanirato Massimo Zanotti Claudia Zucchini Maurizio

