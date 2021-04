Un impegno “straordinario” per garantire il funzionamento degli impianti antibrina.

Tempo di lettura: 3 minuti

Comunicato Stampa Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

Il servizio di fornitura d’acqua anche in orario notturno per consentire alle aziende agricole di proteggere le colture da gelo e basse temperature nella prima settimana di aprile.

FERRARA, 16 aprile 2021 – Sostegno alla produttività del settore agricolo, garantendo acqua in maniera costante alle aziende del territorio. Questo uno dei principali obiettivi del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara che continua a investire per migliorare e ampliare i suoi servizi. E il sostegno è arrivato puntuale, sotto forma di fornitura d’acqua anche in orario notturno per consentire il funzionamento degli impianti antibrina delle aziende agricole, essenziali per proteggere le colture frutticole e orticole in pieno campo.

“Come accade ormai da qualche anno, i produttori agricoli stanno affrontando nuovamente il fenomeno calamitoso delle gelate primaverili – spiega il presidente del Consorzio Stefano Calderoni – che hanno messo a rischio le produzioni del territorio. Nei giorni più difficili, quelli con temperature scese ampiamente sottozero, abbiamo garantito l’immissione costante d’acqua per consentire il funzionamento corretto e continuativo degli impianti antibrina. Impianti essenziali, perché l’acqua nebulizzata sulle piante a contatto con basse temperature forma una patina di ghiaccio che trattiene il calore e lo trasferisce a fiori e gemme, che in questo modo non vengono danneggiati. Il nostro servizio è riuscito a coprire oltre 440 ettari di produzioni agricole, 225 dei quali necessitavano della fornitura anche in orario notturno.

Mentre di giorni i canali dai quali avviene il prelievo hanno, infatti, una dimensione tale da assicurare una quantità d’acqua sufficiente, di notte è necessaria un’immissione straordinaria di risorsa idrica. In generale i volumi d’acqua necessari sono elevati perché l’irrigazione antibrina non viene fatta a settori come quella abituale, ma su tutto l’appezzamento e una volta avviata non può essere interrotta perché altrimenti diventa inefficace. Il nostro personale è rimasto, dunque, sempre attivo e reperibile, pronto per intervenire in caso di bisogno: dei veri e propri “guardiani” delle colture del nostro territorio. Naturalmente se le previsioni metereologiche indicheranno ulteriori sbalzi termici saremo pronti a evadere tempestivamente le richieste dei produttori. Il settore agricolo – conclude il presidente del Consorzio – è trainante per la nostra economia e credo sia compito di un ente come il nostro, che si pone al servizio della comunità e delle attività produttive, di metterlo nelle condizioni di lavorare al meglio, supportandolo con tutti i servizi necessari e una gestione sempre più efficiente della risorsa idrica”.

