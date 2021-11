Un momento di riflessione verso le discriminazioni vissute dalle donne in ambito sportivo

Tempo di lettura: 2 minuti

È stata presentato lunedì 22, nel corso della conferenza stampa tenuta dall’Amministrazione

Comunale per comunicare il calendario eventi del 25 novembre – Giornata internazionale per

l’eliminazione della violenza contro le donne, del quale anche questa iniziativa fa parte, il

momento di riflessione verso le discriminazioni vissute dalle donne in ambito sportivo, che

animerà dalle 14:30 il piazzale antistante al PALAGYM “Orlando Polmonari”, dove da due anni è

installata la Panchina Rossa voluta dalla Palestra Ginnastica Ferrara A.s.d..

Il PALAGYM è frequentato settimanalmente dalle oltre mille famiglie dei tesserati della

associazione sportiva, oltre a quanti lo raggiungono per stage, esibizioni e gara, e la Panchina

Rossa, posizionata proprio al suo ingresso, svolge il compito di monito perenne contro le

discriminazioni di genere. Per rendere più efficace il messaggio durante questa occasione verrà

svelato il nuovo pannello esplicativo della funzione della stessa, che viene inoltre arricchita con un

richiamo al 1522, il numero antiviolenza e stalking istituito dalla Presidenza del Consiglio dei

Ministri.

Quello del PALAGYM è sempre più un ruolo anche di funzione sociale, essendo questa una delle

mission che da sempre la PGF si propone: educare il corpo ma anche lo spirito dei suoi fruitori. Per

questo motivo la Palestra Ginnastica Ferrara lancia quest’anno il progetto PALAGYM Social Hub, e

proprio la ricorrenza dell’installazione della Panchina Rossa servirà per presentare i primi passi

svolti da questo progetto: oltre al messaggio antiviolenza del pannello ne sono stati installati altri

tre, per una nuova campagna di promozione del dono di sangue e plasma, realizzata in

collaborazione con AVIS Comunale Ferrara.

La Panchina Rossa al PALAGYM è una installazione realizzata nell’ambito del Progetto Nazionale

#panchinerosse degli Stati Generali delle Donne ed è patrocinata, oltre che questo coordinamento

nazionale, dal Comune di Ferrara, da CONI e CIP dell’Emilia-Romagna, da UNASCI, da AVIS

(Provinciale e Comunale), e dai club/sezioni di Ferrara di Panathlon, Atleti Azzurri e Soroptimist.

