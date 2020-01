Un mondo di bio… plastica

Da: Organizzatori.

Nell’ambito degli incontri del ciclo “Apertamente: l’officina del sapere” , venerdì 31 gennaio 2020 l’Istituto Istruzione Superiore “L. Einaudi” ospiterà, anche quest’anno scolastico, Elena Tamburini, che attualmente è ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie dell’Università di Ferrara e docente incaricata per i corsi di chimica delle fermentazioni e di processi biologici per la sostenibilità.

Elena Tamburini ha conseguito la laurea in Chimica nel 1997, presso l’Università di Ferrara, il dottorato di ricerca in “Biocatalisi applicata e fermentazioni industriali” nel 2000, presso l’Università di Bologna e, dal 2003 al 2018, è stata docente a contratto per i corsi di laurea in Biotecnologie dell’Università di Ferrara.

La conferenza che la dottoressa Elena Tamburini terrà all’istituto a scopo divulgativo, avrà come oggetto un tema di grande attualità: la possibilità di utilizzare le bioplastiche nell’ottica di un’economia sostenibile con un basso impatto ambientale.

