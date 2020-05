Un pontile per Baura: l’accendiamo!

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Organizzatori

Con la raccolta fondi di Metropoli di Paesaggio, da settembre Baura avrà un pontile, una panchina ed una rastrelliera per le bici; il prossimo traguardo è un punto luce.

Manca un mese alla chiusura della campagna di crowdfunding per la costruzione di un pontile a Baura, e sono già stati raggiunti i primi due obiettivi. Con oltre 4.200 euro per ora raccolti, a settembre potrà essere inaugurato il nuovo pontile a Baura, con una panchina e una rastrelliera per bici posizionate in prossimità. Ma la raccolta-fondi continua, fino al 21 giugno, con un nuovo traguardo: vogliamo aggiungere un punto luce nell’area dell’attracco così da rendere il nuovo angolo di paesaggio sul Po di Volano fruibile anche di sera.

Metropoli di Paesaggio crede fortemente nei benefici ambientali, sociali ed economici che la mobilità terra-acqua può portare al nostro territorio e per questo investe in progetti sostenibili e al servizio dei cittadini. La bicicletta, la barca, il treno e il bus elettrico, se messi a sistema, sono mezzi pratici ed economici non solo per i turisti ma anche per i cittadini, perché la mobilità lenta va veloce.

Elisa Uccellatori, vice-presidente dell’associazione Metropoli di Paesaggio: “Grazie ai tanti sostenitori, sia privati sia aziende, che continuano a credere in noi e nel nostro progetto. Ora, con questo terzo obiettivo, vogliamo raccogliere 5.500 euro per illuminare il pontile e renderlo maggiormente fruibile anche d’inverno e la sera. ”

Dopo l’evento inaugurale del pontile di Vigarano Pieve, che lo scorso ottobre ha visto anche il patrocinio del Comune di Ferrara, quando quasi mille cittadini hanno navigato tra la Darsena di Ferrara e l’Oasi di Vigarano Pieve, questa è una nuova occasione per sperimentare la navigabilità del territorio e scoprire il nostro paesaggio, nonché per dimostrare la praticità di spostamento con bici e barca.

L’obiettivo della campagna, oltre all’aspetto economico, rimane anche quello di attivare un canale di dialogo con e per le comunità del territorio direttamente interessate dal progetto. Con il coinvolgimento della comunità di Baura, che sta già dimostrando generosa attenzione nei confronti dell’iniziativa, scopriremo la ricchezza di attività che può generare una via d’acqua con un pontile funzionante.

