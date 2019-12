Un week-end di concerti al Fideuram Christmas Village

Da: Organizzatori

Tanta buona musica accompagnerà gli ultimi acquisti natalizi dei ferraresi.

La città si prepara al week-end che precede il Natale, che anche questa volta sarà animato dagli eventi organizzati da Delphi International, Made Eventi, Sapori da Mare con il contributo di Comune di Ferrara e Camera di Commercio.

Sabato 21 dicembre alle ore 17.30, il palco del Fideuram Christmas Village in Piazza Trento e Trieste ospiterà uno dei generi più natalizi in assoluto, con il suggestivo concerto Gospel & Spiritual della Casanova Venice Ensemble. Sedici voci soliste per un momento davvero speciale, che accompagnerà il pubblico in un crescendo di emozioni: special guest Chiara Luppi e Marco Guerzoni, rispettivamente protagonisti dei musical “Giulietta e Romeo” e “Notre Dame de Paris” di Riccardo Cocciante.

Dopo il rinvio dovuto al maltempo di qualche settimana fa, domenica 22 dicembre alle ore 17.30 sarà invece protagonista l’Orchestra Ludovico Ariosto, 45 musicisti di tutte le età in un concerto diretto dal M° Stefano Caleffi. Nell’area spettacoli del Fideuram Christmas Village in Piazza Trento e Trieste, un momento di grande musica e divertimento con alcuni dei brani più conosciuti del repertorio italiano ed internazionale. Una carrellata che va dai Queen a Morricone, passando per Bach e Rossini, con la voce solista della talentuosa Roberta Righi ad impreziosire la performance.

L’Orchestra Ludovico Ariosto – o più esattamente Banda Filarmonica Comunale – è una delle realtà musicali più importanti della nostra città, con annessa una scuola di musica dove oltre agli strumenti tipicamente “bandistici” si studiano anche materie come canto e chitarra. Una realtà completa che da anni accompagna tanti giovani nel percorso di conoscenza e apprendimento musicale e che regala momenti di grande musica alla città.

Il programma completo degli eventi è consultabile sul sito www.capodannoferrara.com

Si ringraziano i Gold Sponsor Fideuram Private Banker, Gruppo Ghedini Automobili, Agenzia Generali Ferrara Baluardi e Visit Ferrara.

Commenta