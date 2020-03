Una birra al giorno toglie il medico di torno

È incredibile constatare come sia già passato il mese di febbraio.

È incredibile come poi sia così ogni anno.

È un mese che – almeno per me e chissà se anche per altri – passa sempre più in fretta degli altri.

Mi chiedo se esistono studi scientifici su questa cosa.

Io mi fido ciecamente della scienza.

Mi fido molto anche del mercato che si regola da sé.

Non credo assolutamente in Dio ma è giusto credere in qualcosa e quando non hai Dio, sostituirlo con dei degni rimpiazzi è il minimo sindacale.

Qualcuno – proprio come certi medici – potrebbe obiettare davanti a queste mie affermazioni.

Ma io lascio pure che obiettino, mi pare giusto, mi pare ragionevole.

Forse è la birra che parla per me ma insomma: la libertà di parola è sacra.

Walking in my shoes (Depeche Mode, 1993)

