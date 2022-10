Per molti Julian Assange è solo un nome, magari ne hanno sentito parlare, ma non conoscono nei particolari la storia e la drammatica avventura politico-giudiziaria di Julian Assange.

Poco o nulla troverete sui grandi giornali e sull’informazione addomesticata e reticente. A tutti gli ‘incolpevoli ignoranti’ consigliamo di prendersi un po’ di tempo e di leggere la pagina a lui dedicata da wikipedia, una fonte libera, indipendente, molto documentata e che non può essere certo tacciata di estremismo: Julian Assange su wikipedia.

Ecco l’ultima riga della pagina wikipedia:

“Il 20 aprile 2022 il tribunale di Londra autorizza formalmente l’estradizione di Julian Assange negli Stati Uniti”. Non sappiamo cosa deciderà il nuovo governo britannico, ma se confermasse la decisione già presa, per Assange si aprirebbero le porte delle carceri statunitensi.

Per questa ragione le donne e gli uomini di buona volontà e di nessun potere hanno dato vita alla iniziativa 24hAssange. Domani, 15 di ottobre H.24, in oltre 50 città d’Italia e del mondo (in Italia e in Europa, in America Latina, in Australia, a Taiwan) si svolgeranno iniziative (incontri, cortei, flash mob, concerti, trasmissioni, dibattiti…) per la libertà di Julian Assange e per la libertà di informazione.

Invito tutti a leggere il Calendario con il programma e la mappa delle iniziative. E a partecipare, o direttamente o collegandosi da remoto.

Che altro possiamo fare?

Forse – è quello che oggi mi è venuto in mente – anche un piccola azione individuale, un gesto simbolico, può servire. Può testimoniare che non siamo disposti a lasciare solo Julian Assange, che crediamo non possa esserci democrazia vera senza la libertà di espressione e di informazione

Quindi una luce, per rompere il buio della persecuzione giudiziaria. Una semplice candela, da secoli il simbolo della memoria e del ricordo, il segno tangibile di partecipazione ad un rito collettivo (religioso o laico che sia), del mio ‘essere insieme’.

Una candela da accendere e da accostare a una finestra. A partire da Mezzanotte, quando avranno inizio le 24 ore per Assange.

Se non vi costa troppa fatica, a Julian Assange e alla libertà può servire anche il vostro piccolo lume.