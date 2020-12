Una Comunità in Movimento: voucher in favore delle associazioni sportive del territorio

Tempo di lettura: 3 minuti

Da: Lucia Felletti, Comune di Comacchio

Il Comune di Comacchio ha destinato 20.000 euro all’erogazione di fondi, sotto forma di voucher, in favore delle associazioni sportive del territorio.

La somma deriva da risorse destinate allo stesso settore e comprende 5.000 euro di provenienza regionale, del fondo destinato all’iscrizione dei giovani alle attività sportive (DGR n. 600/2020, n. 712/2020 e n. 894/202), non assegnati: gli atti regionali prevedevano infatti che le eventuali somme non assegnate a fronte di carenza di domande, potessero essere destinate, sempre in forma di voucher, alle associazioni e società sportive dilettantistiche operanti nel territorio, a supporto di attività, corsi e campionati.

In sintonia con la deliberazione regionale sono stati invece impegnati dal Comune per questo progetto di “Comunità in movimento” 15.000 euro, già destinati allo sport, per sostenere le associazioni sportive fortemente penalizzate nelle loro attività durante questo periodo emergenziale.

Il Bando di assegnazione dei voucher è pubblicato sul sito istituzionale https://comune.comacchio.fe.it/notizie/318892/avviso-pubblico

Questo i punti salienti del bando:

DESTINATARI DEL BENEFICIO ECONOMICO

Associazioni e Società sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro, operanti nel Comune di Comacchio regolarmente iscritte alle Federazioni o Enti di promozione sportiva riconosciute/i dal CONI o dal registro parallelo CIP (ad esclusione delle associazioni calcistiche partecipanti al progetto comunale Sport in Rete).

RISORSE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Le singole istanze dovranno contenere una descrizione delle attività ordinariamente svolte e dovranno illustrare eventuali iniziative di promozione dell’attività sportiva all’aria aperta. Le istanze verranno valutate sulla base dei precisi parametri (fra questi: attività svolta, numero iscritti, partecipazione a campionati federali, promozione di attività all’aria aperta, sinergie con altre associazioni sportive ecc.)

DETERMINAZIONE DELL’ENTITA’ DEI SINGOLI VOUCHER

L’entità economica del singoli voucher è correlata al punteggio conseguito: fino a 60 punti €. 750,00, da 61 a 80 punti €. 1.200,00, da 81 a 100 punti €. 1.500,00 Qualora le risorse stanziate non fossero sufficienti a coprire le richieste pervenute, il valore dei voucher verrà ridotto proporzionalmente, al fine di soddisfare tutte le istanze dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti.

TERMINI E MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I richiedenti dovranno far pervenire il modulo di istanza (reperibile su sito del Comune di Comacchio), debitamente compilato, sottoscritto e corredato dalla documentazione richiesta, entro e non oltre il 22 dicembre 2020 alle ore 12:00 – a mezzo PEC: (comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it), esclusivamente da altro indirizzo PEC (indicando nell’oggetto “voucher sport-associazioni”); oppure – consegna a mano all’Ufficio URP del Comune di Comacchio, Piazza Folegatti, 15 – 44022, Comacchio (FE), previo appuntamento telefonico allo 0533/310271 – 0533/310272 (scrivendo sulla busta “voucher sport-associazioni”)

