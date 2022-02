Una forte sinergia istituzionale per i lavori di consolidamento delle sponde del canale Dominante Gramigne

Tempo di lettura: 3 minuti

FERRARA, 18 febbraio 2022 – Un importante intervento per garantire la sicurezza idraulica del territorio, realizzato grazie alla sinergia tra Protezione Civile della Regione Emilia- Romagna, Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Comune di Argenta. Si tratta del consolidamento delle sponde in alcuni tratti del canale Dominante Gramigne, che interessa i comuni di Filo e Menate nell’argentano. L’investimento complessivo per l’opera è di 710 mila euro, co-finanziato dai tre enti e una prima tranche di lavori è iniziata a fine 2021, mentre i prossimi sono previsti nel corso del 2022 e saranno ultimati il prossimo anno. Il sindaco di Argenta Andrea Baldini ha sottolineato la collaborazione tra gli enti per risolvere un problema molto sentito sul territorio.

“Ringrazio la Protezione Civile e il Consorzio di Bonifica per questo esempio di collaborazione istituzionale finalizzata alla messa in sicurezza del territorio. Questo intervento sul canale Dominante Gramigne ha un carattere di forte urgenza, perché tanti sono stati in questi anni i disagi per le frane delle sponde. Speriamo si tratti di una prima fase di lavori, perché è importante che si possa continuare anche dopo il 2023 con ulteriori azioni di consolidamento”.

Una speranza che trova nel piano messo a punto dal Consorzio di Bonifica nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza una concreta possibilità di attuazione, come spiega il presidente Stefano Calderoni: “Voglio innanzitutto ringraziare la Regione per la grande attenzione che dimostra nei confronti del nostro territorio. Come Consorzio vogliamo cogliere la grande occasione del PNRR per effettuare gli investimenti strutturali necessari a metterlo in sicurezza. Nel dettaglio abbiamo messo a punto un piano da 50 milioni di euro per limitare frane ed espurghi che potremmo spendere nel giro di tre anni, per dare una risposta concreta alla richiesta di maggiore sicurezza che arriva da cittadini e imprese. Per realizzarlo è essenziale la collaborazione istituzionale che, come in questo caso, ci sta

consentendo di dare risposte tempestive ed efficaci”.

Un progetto ampiamente condiviso anche dalla Regione Emilia-Romagna, come ha ribadito la consigliera regionale Marcella Zappaterra che conosce alla perfezione le problematiche del territorio ferrarese dopo aver guidato la Provincia di Ferrara per quattro anni: “Grazie anche alle risorse e all’impegno della Regione risolviamo in maniera definitiva un problema Sede Legale di sicurezza e viabilità importante. Abbiamo sostenuto il progetto con 510 mila euro che, aggiunti a quelli di Consorzio e Comune, ci consentono oggi di sistemare parte del fondale e delle arginature di un canale molto lungo e complesso, che costeggia una strada percorsa da mezzi pesante e automobili che devono poter viaggiare e lavorare in sicurezza. Un risultato ottenuto grazie a un lavoro di squadra che siamo certi continuerà nei prossimi anni che saranno cruciali per rendere efficienti e sicure le infrastrutture del territorio e di tutta la Regione”.

