Gentile FerraraItalia,

sapendo che avete affrontato l’argomento della violenza sulle donne più volte, vorrei segnalarvi quanto mi è successo la mattina del 29 Aprile, alle ore 9,30 circa. Trovo il fatto di una violenza inaudita. Siamo nel 2020 ma ci comportiamo come dei selvaggi. Se lo pubblicate vi chiederei di omettere il mio nome.

Questa mattina, 29 Aprile verso le 9,30, un operaio della casa di riposo vicino a casa mia – presumo un giardiniere – ha tagliato l’erba e ne ha buttata una gran parte fuori dai bidoni che sono sotto la mia finestra. Ho preso la scopa per pulire, quando lo stesso è uscito con altra erba. Alla mia richiesta, molto cortese, di stare più attento ha cominciato ad insultarmi e a minacciarmi con il badile di ferro da giardino, arrivando a puntarmelo sotto il naso e a minacciare di darmi una badilata in testa, il tutto con gli occhi fuori dalle orbite e insultandomi con i peggio epiteti. Si sono fermati tre uomini che hanno assistito alla scena, ma non mi hanno per niente difesa, invitandomi ad andarmene, come se fossi io a minacciare e a insultare chi mi era davanti. Uno dei presenti ha aggiunto che “le donne riescono a tirare a cemento tutti”, l’altro che noi donne non capiamo niente, l’altro ancora diceva che non era nulla, nonostante avessi il badile a pochi centimetri dalla testa. Bene, poiché uno di questi uomini era con la figlia, mi ha lasciato più perplessa degli altri. Anche chi era alla finestra non è per nulla intervenuto. Addirittura uno dei tre uomini che ha pure offeso la mia vicina di più di 80 anni l’unica che, dalla finestra, cercava di difendermi. Alla fine ho dovuto andarmene perché rischiavo di essere insultata anche da quei passanti.

Ecco questo è il mondo d’oggi. Tante persone si riempiono la bocca di paroloni e fanno finta di difendere le donne, quando debbono fare bella figura, mentre nella realtà dei fatti nulla è cambiato per le donne. Solo che io non ci sto ad affogare in una società che è sempre più violenta e dove vige la legge del più forte o di chi urla e offende di più. Mi chiedo: se al mio posto ci fosse stato un nerboruto giovane, il giardiniere avrebbe reagito così? Preciso che io mi ero rivolta gentilmente al signore in questione e che il fatto è avvenuto in un quartiere centrale di Ferrara (tra via Montebello e Corso Porta Mare). Purtroppo non avevo il telefono con me, sennò avrei certamente chiamato le forze dell’ordine.

(Lettera firmata)

INFODEMIA

La lettera che pubblichiamo, omettendo nome e cognome, è arrivata in redazione ieri, martedì 5 maggio. Non avrebbe bisogno di alcun commento, ma vengono spontanee due osservazioni. La prima: questo (piccolo?) episodio di “ordinaria violenza” (violenza verbale con minaccia inclusa) che la lettera racconta è avvenuto il giorno 29 aprile. Quindi la scrivente, prima di decidersi a inviare questa mail a Ferraraitalia, è rimasta per una settimana in compagnia di quel pensiero (di quella ferita). Per sei giorni (e per sei notti) ha continuato a pensare, ripensare, ricordare, rivivere quei minuti di ordinaria (leggi: diffusissima) violenza maschile. Ha fatto bene a scriverci. La ringraziamo, e ci auguriamo che anche a lei abbia fatto un po’ bene ‘buttare fuori’, rendere pubblico quel brutto momento.

La seconda osservazione riguarda invece un fatto talmente comune, talmente banale, che nessuno sembra farci caso. Aprite o accendete un qualsiasi media e trovate un miliardo di immagini, di parole, di numeri, interamente dedicati al Covid-19 ed annessi e connessi. Tutto il resto sembra scomparso. Invece, siccome non siamo del tutto omologati, sappiamo benissimo che non è vero per niente. Pensateci un attimo. Il virus killer che ha sconvolto il mondo e ha già ucciso 300.000 persone (30.000 in Italia) non ha ucciso, non ha spazzato via il diabete, l’artrosi, l’insufficienza cardiaca e tutto lo sterminato catalogo delle malattie che affliggono gli esseri umani. E’ primavera: se soffri di allergie, queste ti visiteranno puntualmente. Nonostante il Covid.

La stessa identica cosa succede con il lato oscuro degli uomini (questa volta intesi come maschi, non come indistinto ‘genere umano’). Il genere maschile governa il mondo. Il genere maschile governa anche l’emergenza; in America come in Cina come in Italia. Il genere maschile continua a fare violenza sulle donne: al lavoro, in famiglia, per strada. Come racconta la lettera che abbiamo pubblicato.

Si parla ossessivamente di Covid-19, di emergenza, di riaperture programmate, di quando arriverà il vaccino liberatore, del petrolio che va a picco e trascina nel baratro le povere borse. Intanto, la violenza sulle donne continua a fiorire rigogliosa in questa primavera malata. Indisturbata. I padroni dell’informazione, ma anche i ‘giornalisti d’assalto’ se la sono dimenticata.

Francesco Monini

