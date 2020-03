Una mostra virtuale per il Club Amici dell’Arte di Ferrara

Da: Club Amici dell’Arte.

Si intitola “In attesa del ritorno” la mostra virtuale che il Club Amici dell’Arte di Ferrara ha organizzato e realizzato in questi giorni in cui si è costretti a casa per evitare il diffondersi del Covid-19.

La mostra, aperta a tutti gli artisti italiani, ha già avuto numerose adesioni. Oltre, infatti, ad alcuni degli artisti soci dell’ultra quarantennale club ferrarese, hanno già aderito numerosi artisti provenienti da tutto il paese.

La partecipazione all’iniziativa è completamente gratuita e ogni opera verrà pubblicata sul profilo Facebook del Club Amici dell’Arte, con un commento critico scritto dal presidente del Club, Michele Govoni.

Un’iniziativa che ha avuto, da subito, un grande “tam tam” sui social network e che ha ricevuto i complimenti da parte dei tanti artisti che hanno deciso di aderire.

Possono partecipare sia artisti “visivi” (pittura, scultura, fotografia, grafica, arte digitale, videoarte) che poeti e scrittori con poesie e micro-racconti.

Al termine dell’iniziativa le opere con i relativi testi critici rimarranno disponibili sulla pagina Facebook del Club Amici dell’Arte, raccolte in un apposito “Album virtuale”.

Non si esclude, inoltre, la possibilità futura di stampare un catalogo cartaceo che sintetizzi l’esito culturale e artistico dell’iniziativa.

La manifestazione virtuale è aperta a tutti. Per partecipare è sufficiente inviare la propria opera in formato digitale all’indirizzo inattesadelritorno@gmail.com

Commenta