Una Supernova brilla sui ragazzi di Ferrara

Un laboratorio gratuito che connette rap, murales, radio e teatro dedicato a ragazzi e ragazze dagli 11 ai 16 anni di Ferrara. É Supernova, che inizierà il 25 gennaio 2020 per svolgersi fino a maggio tra il Teatro Julio Cortàzar (via della Ricostruzione, 40 – Pontelagoscuro, Ferrara), il centro di partecipazione giovanile L’Urlo (via Bentivoglio, 215 – Barco, Ferrara) e altri luoghi pubblici e privati dei due quartieri, con il contributo della Regione Emilia Romagna e del Comune di Ferrara.

Il sabato pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17 in 14 appuntamenti, i ragazzi daranno vita – attraverso i murales creati con il collettivo Vida Krei – a una scenografia mobile, che sarà riempita di contenuti in forma di rap prodotti nel laboratorio condotto da Moder, mentre con Web Radio Giardino si imparerà a creare un podcast per lasciare tracce del percorso.Teatro Nucleo – ideatore e coordinatore di Supernova – integrerà le diverse discipline attraverso il linguaggio del teatro e realizzerà un evento performativo finale il 23 maggio.

I linguaggi artistici – scelti in base alle preferenze espresse dai ragazzi stessi durante i percorsi partecipativi FutureLab e CommunityLab – svilupperanno il tema comune dello spazio: l’obbiettivo di Supernova è infatti la riappropriazione e la riscoperta, attraverso l’immaginazione e il lavoro creativo, dello spazio pubblico da parte dei ragazzi e delle ragazze che lo abitano, riducendo dispersione e isolamento e, insieme, mettendo a disposizione gli strumenti di base per creare rap e murales, per fare radio e teatro.

« Chiederemo ai ragazzi di immaginare i luoghi che non ci sono o che secondo loro dovrebbero esserci, guidandoli attraverso un percorso che non sia solo un’analisi del quartiere o dei suoi spazi, ma soprattutto delle connessioni che tra questi esistono, o vorrebbero esistere – raccontano gli ideatori e organizzatori del percorso – . Paragonando i luoghi e gli spazi a pianeti e costellazioni, si giocherà a inserirsi nei vuoti, creare nuove esplosioni. Per dare vita a nuove stelle».

Per agevolare la partecipazione a Supernova sarà messa a disposizione una navetta gratuita che partirà dalle Scuole Medie di Pontelagoscuro e Barco. Si ringrazia per la collaborazione Agire Sociale, il Comitato Vivere Insieme e il Centro di promozione sociale Il Quadrifoglio.

