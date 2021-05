UniBo-Guardiamo Al di là delle crisi: il 13 maggio al via il Summit Internazionale di Hikma.

Tempo di lettura: 3 minuti

30 studenti, tutti ventenni, con un obiettivo: sollecitare nei loro coetanei riflessioni e discussioni condivise nell’ambito delle relazioni internazionali. E lo fanno con l’ “Hikma Summit of International Relations” (HSIR), il primo festival di Politica Internazionale interamente ideato e organizzato da studenti dell’Università di Bologna, che nell’edizione di quest’anno si terrà completamente in digitale dal 13 al 16 maggio e vedrà ospiti di fama mondiale. Un’occasione per riunire virtualmente studenti da tutta Europa in una prospettiva di formazione come presupposto dell’azione politica futura.