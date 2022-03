uno per meditare, due per rilassarci, tre per non reagire

Tempo di lettura: 2 minuti

I mandala, nati come rappresentazione dell’universo del suo centro e della sua periferia, spesso una volta realizzati venivano distrutti, per sottolineare l’impermanenza del tutto. Ora, la traduzione occidentale in filosofia spicciola, è che colorare mandala rilassa parecchio. Effettivamente, di quaderni da colorare per gli adulti, ne sono piene le librerie. Li puoi trovare di vario genere, dai mandala classici a veri e propri disegni.

Ne sto colorando uno anche io. Ed effettivamente si ottiene beneficio, come i monaci buddhisti per la meditazione e la concentrazione. Dicono sia anti-stress. E lo è per qualche momento. Come costruire un puzzle.

Un’altra filosofia di fondo è quella in cui, prima il lavoro, poi una pandemia, poi ancora l’orlo di una terza guerra mondiale, sono cose che ci mettono un po’ sotto stress e che quindi per rilassarci dovremmo colorare mandala. Lo trovo molto giusto. Ma il passo è breve quando penso ad una frase che spesso mi hanno ripetuto. La frase classica di quando ti trovi in situazioni abbastanza snervanti. Quelle in cui ti trovi a difendere qualcuno o te stesso da soprusi, abusi o cattiverie. Quelle in cui vorresti dire la tua: ‘”Rilassati! Non preoccuparti di questo o di quello, non ti riguarda!”

Insomma, invece di reagire, dovremmo rilassarci. Farci i fatti nostri. Forse sembra un po’ azzardato il confronto, ma è quello che mi è venuto in mente, dopo aver assistito ad una notte di sopruso in una grande stazione ferroviaria.

Chi si trova dalla parte di avere più potere, poi si trova a maltrattare fino a far piangere chi sembra diventare la sua vittima sacrificale. Quello che la mia generazione ha fatto proprio è che se stai zitto è meglio: rilassati e non ti impicciare!

Questo il modello dal quale dovremmo uscire. Questo tipo di rilassamento forse potremmo evitarlo. Poi si sa non siamo tutti dei cuor di leone. E c’è chi affronta le ingiustizie facendosi anni di galera come Mandela e chi lo ha fatto scrivendo una poesia, una canzone, un articolo.

